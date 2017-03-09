«Петербургская Недвижимость» предлагает ипотеку 10,4%

Банк ВТБ 24 – партнер компании «Петербургская Недвижимость» – снижает ставки по всем ипотечным программам.

Ипотека является по-прежнему одним из самых востребованных инструментов на рынке недвижимости. Как показали первые месяцы 2017 года, завершение программы господдержки никак не снизило интереса покупателей строящегося жилья к ипотеке. Более того, новые программы для ипотечных клиентов, которые запустили крупнейшие банки, оказались даже более интересными, чем в период работы программы.

Так, в марте ВТБ 24 предложил клиентам «Петербургской Недвижимости» ипотеку со ставкой 10,4%. Предложение действует на ряд новостроек, в том числе и на покупку квартир в проектах Setl City.

Справка ок омпании Setl City

