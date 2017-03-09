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09.03.2017 17:43

«Петербургская Недвижимость» предлагает ипотеку 10,4%

«Петербургская Недвижимость» предлагает ипотеку 10,4%
Планетоград

Банк ВТБ 24 – партнер компании «Петербургская Недвижимость» – снижает ставки по всем ипотечным программам.

Ипотека является по-прежнему одним из самых востребованных инструментов на рынке недвижимости. Как показали первые месяцы 2017 года, завершение программы господдержки никак не снизило интереса покупателей строящегося жилья к ипотеке. Более того, новые программы для ипотечных клиентов, которые запустили крупнейшие банки, оказались даже более интересными, чем в период работы программы.

Так, в марте ВТБ 24 предложил клиентам «Петербургской Недвижимости» ипотеку со ставкой 10,4%. Предложение действует на ряд новостроек, в том числе и на покупку квартир в проектах Setl City.

Справка ок омпании Setl City
 


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Планетоград
09.03.2017 17:43
«Петербургская Недвижимость» предлагает ипотеку 10,4%
Банк ВТБ 24 – партнер компании «Петербургская Недвижимость» - снижает ставки по всем ипотечным программам.
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09.03.2017 14:51
5 и 7-21 лоты ЖК «Капитал» аккредитованы «СМП Банком»
Строящиеся 5 и 7-21 лоты жилого комплекса комфорт-класса «Капитал» аккредитованы СМП Банком по программам «Новостройка» и «Ипотека по двум документа». Срок сдачи 5 лота – 2 квартал 2018 года, 7-21 лота – 4 квартал 2019 года.
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