Правительство одобрило регулирование «Яндекс.Маркета»

Правительство России на заседании в четверг, 9 марта, одобрило поправки в Закон «О защите прав потребителей», касающиеся товарных онлайн-агрегаторов (к ним относят «Яндекс.Маркет», «Товары.Mail.ru» и принадлежащий Rambler&Co сервис Price.ru), говорится в сообщении Роспотребнадзора от 9 марта. В ближайшее время документ может быть внесен в Госдуму.

Законопроект вводит определение «агрегатора товаров (услуг)». Такие компании будут обязаны довести до сведения потребителя информацию о себе и продавце (наименование, местонахождение и государственный регистрационный номер юридического лица или индивидуального предпринимателя). За недостоверные данные о товаре или продавце будут нести ответственность сами сервисы, за соблюдение остальных прав потребителя отвечает продавец.

Агрегатор, например, будет обязан возвратить сумму за покупку в течение 10 дней со дня предъявления претензий от потребителя, если товар не доставлен в указанный срок. Также покупатель сможет получить деньги обратно, если сервис предоставил недостоверную информацию о товаре.

Товарные агрегаторы не являются реальными продавцами товаров или исполнителями услуг, но зачастую именно эти сервисы получают плату от потребителей. При этом деятельность агрегаторов не урегулирована. «Они фактически оказываются сегодня вне юрисдикции законодательства о защите прав потребителей, не несут бремя необходимости соблюдения прав потребителей на информацию о продавце, реализуемых товарах и предлагаемых услугах», — указывается в сообщении Роспотребнадзора. В нем отмечается, что с 2012 года количество жалоб по дистанционной торговле в ведомство выросло в 2,5 раза и составило более 34 тысяч за весь период.

Как рассказал РБК представитель «Яндекс.Маркета», текущая версия законопроекта в корне отличается от версии, которая была согласована летом 2016 года с бизнес-сообществом и на которую было предоставлено положительное заключение различных министерств. По его словам, тот документ «не просто максимально учитывал интересы потребителей, но и был сбалансирован с точки зрения защиты конкуренции и необходимости поддержки малого бизнеса».

«Тем не менее уже сейчас очевидно, что предусмотренные этой редакцией нововведения не учитывают той роли, которую выполняет агрегатор при обеспечении реализации товара продавцом покупателю. Фактически сервис выступает информационным посредником между ними, но на него предлагается возложить чрезмерную ответственность перед потребителем за достоверность переданной им информации о товаре. Таким образом агрегатор фактически приравнивается к продавцу», — говорит представитель «Яндекс.Маркета». По его мнению, ряд положений проекта также создают широкое поле для злоупотреблений потребителем своими правами и порождают «серьезные и ничем не обоснованные финансовые риски для агрегаторов».