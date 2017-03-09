Еще
18:01 09.03.2017
Пришлите свою новость!
17:59
Двум петербургским застройщикам дважды разрешили работать по новому ФЗ-214
17:40
Перед быком с Уолл-стрит установили "бесстрашную девочку"
17:34
Правительство одобрило регулирование «Яндекс.Маркета»
17:29
Комитет Европарламента одобрил введение безвизового режима с Украиной
17:15
Хоккейные клубы СКА и «Динамо» обменялись видеопосланиями друг к другу
17:11
Россияне стали реже обедать в ресторанах
17:06
Глава МИД Канады обвинила Россию в публикации дезинформации о ее деде
17:02
Путин назначил руководителя ГСУ СК РФ
16:56
В Госдуме отвергли идею конфисковывать имущество у родни коррупционеров
16:50
«Ночлежка» подвела итоги работы за февраль
16:43
Россияне стали больше экономить после роста цен в январе
16:33
Мединский объяснил причину обысков в Центре Рерихов
16:26
Замглавы ФСИН: 200 осужденных пожизненно получили право просить об УДО
16:19
Десять высокопоставленных силовиков сняты президентом со своих должностей
16:11
В "Аллегро" задержали иранца с поддельным паспортом Израиля
16:00
«Трансперенси» нашли полтора десятка элитных квартир у семьи экс-руководителя МЧС в Петербурге
15:50
Всеволожские отходы тлеют на военных землях
15:44
В Петербурге уличный конфликт закончился стрельбой
15:43
Сбегая от ГИБДД, петербуржец наездил на стопку протоколов о нарушении ПДД
15:42
На 8-ю Советскую к делящим автосервис съехались машины полиции
15:34
Следствие выясняет, как 20-летняя петербурженка отравилась угарным газом в квартире
15:28
СКР: На подъезде к Новым Крестам украли 77 % от суммы контракта
15:26
«Дочка» Кировского завода пытается отбиться от выплаты долга «Ленэнерго» через суд
15:13
Песков переадресовал Киеву вопрос о поставках оружия в Донбасс
15:12
Феминистки признали, что "попали в Кремль" с помощью Photoshop
15:06
Минкультуры не обнаружило гей-пропаганды в «Красавице и чудовище»
15:04
Прокуратура попросила приговорить участника теракта на Дубровке к 23 годам тюрьмы
14:58
В Петербурге пьяного водителя автобуса ловила Росгвардия
14:56
Путин прокомментировал ситуацию с пропагандой суицида в Сети
14:55
Фонд AdVita отметит 15-летие музыкальным фестивалем
14:50
Петербуржца будут судить за вымышленное мясо на 34 миллиона
14:45
ЗСД помог Петербургу войти в десятку самых чистых городов России
14:40
Шестилетняя девочка погибла в сугробе в Пермском крае
14:36
FIFA не нашла доказательств вины российских футболистов в употреблении допинга
14:32
СПЧ рассмотрит жалобу на стихи Быкова о патриархе Кирилле
14:31
Гергиев пропустил свою презентацию в качестве посла ЧМ-2018 из-за болезни
14:25
С начала кризиса с российского рынка ушли 140 моделей автомобилей
14:22
В Петербурге школа умолчала о фатальном увлечении ученицы
14:14
Нефть вновь резко дешевеет
14:10
Гаражники Малой Бухарестской не пустили на свою территорию «Строительный трест»
14:02
ВЦИОМ: Россияне не любят безналичный расчёт
14:00
Генсек FIFA в Петербурге: У России не будут забирать чемпионат мира
13:57
Полиция Финляндии опасается нападений на лагерь беженцев в Хельсинки
13:52
"Элитный" алкоголь разливали на ферме в Новосергиевке
13:44
Белоруссия отложила сборы с «тунеядцев» после акций протеста
13:39
Атомному НИИ Константинова потребовалась экспериментальная медицина
13:30
В Петербурге участникам этнической группировки вменили убийство 14-летней давности
13:30
Блогеры обвинили феминисток в фотошопе "захвата Кремля"
13:21
Суд отменил решение по иску руководства «Метростроя» к Связь-банку
13:14
На "Санкт-Петербург Арене" представили Кубок конфедераций
13:10
ФСО: Феминистки в Кремль не проникали
13:04
Связанный с делом Чудновец вожатый пожалуется в Верховный суд
12:57
Родители попросили Путина не закрывать три музыкальные школы в Москве
12:50
В Петербурге пройдет чемпионат по пауэрлифтингу среди спортсменов с инвалидностью
12:48
Вахмистров покинет совет директоров «Группы ЛСР», но останется в холдинге
12:39
Двойник Райана Гослинга получил премию за «Ла-Ла Ленд»
12:30
Публичка «по ходу» разберётся, куда перевезёт 2,1 млн книг
12:29
Сбитый у площади Победы полицейский получил перелом ноги
12:20
В Госдуме предложили наказание до 8 лет тюрьмы за доведение подростков до суицида
12:06
Девочка-подросток на один день станет премьер-министром Финляндии
12:06
ГУИОН начал принимать заявки на техпаспорт квартиры онлайн
11:58
Продажи петербургских автодилеров выросли на 14 процентов
11:46
На Московском полицейский попал под колеса «Форда»
11:42
Смольный разрывает два контракта на строительство социальных объектов
11:38
Родные вице-спикера Солтана требуют 7 млн рублей с участника аварии
11:28
Прибыль застройщика ЛСР сократилась на 31% в 2016 году
11:23
Из притона на Невском уехали приезжие из Африки
11:10
В Петербурге торговцев зерном заставили заплатить миллионный долг по налогам
11:06
Глава одного из российских банков подозревается в афере на 1,35 млрд
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
09.03.2017 17:34

Правительство одобрило регулирование «Яндекс.Маркета»

Правительство России на заседании в четверг, 9 марта, одобрило поправки в Закон «О защите прав потребителей», касающиеся товарных онлайн-агрегаторов (к ним относят «Яндекс.Маркет», «Товары.Mail.ru» и принадлежащий Rambler&Co сервис Price.ru), говорится в сообщении Роспотребнадзора от 9 марта. В ближайшее время документ может быть внесен в Госдуму.

Законопроект вводит определение «агрегатора товаров (услуг)». Такие компании будут обязаны довести до сведения потребителя информацию о себе и продавце (наименование, местонахождение и государственный регистрационный номер юридического лица или индивидуального предпринимателя). За недостоверные данные о товаре или продавце будут нести ответственность сами сервисы, за соблюдение остальных прав потребителя отвечает продавец.

Агрегатор, например, будет обязан возвратить сумму за покупку в течение 10 дней со дня предъявления претензий от потребителя, если товар не доставлен в указанный срок. Также покупатель сможет получить деньги обратно, если сервис предоставил недостоверную информацию о товаре.

Товарные агрегаторы не являются реальными продавцами товаров или исполнителями услуг, но зачастую именно эти сервисы получают плату от потребителей. При этом деятельность агрегаторов не урегулирована. «Они фактически оказываются сегодня вне юрисдикции законодательства о защите прав потребителей, не несут бремя необходимости соблюдения прав потребителей на информацию о продавце, реализуемых товарах и предлагаемых услугах», — указывается в сообщении Роспотребнадзора. В нем отмечается, что с 2012 года количество жалоб по дистанционной торговле в ведомство выросло в 2,5 раза и составило более 34 тысяч за весь период.

Как рассказал РБК представитель «Яндекс.Маркета», текущая версия законопроекта в корне отличается от версии, которая была согласована летом 2016 года с бизнес-сообществом и на которую было предоставлено положительное заключение различных министерств. По его словам, тот документ «не просто максимально учитывал интересы потребителей, но и был сбалансирован с точки зрения защиты конкуренции и необходимости поддержки малого бизнеса».

«Тем не менее уже сейчас очевидно, что предусмотренные этой редакцией нововведения не учитывают той роли, которую выполняет агрегатор при обеспечении реализации товара продавцом покупателю. Фактически сервис выступает информационным посредником между ними, но на него предлагается возложить чрезмерную ответственность перед потребителем за достоверность переданной им информации о товаре. Таким образом агрегатор фактически приравнивается к продавцу», — говорит представитель «Яндекс.Маркета». По его мнению, ряд положений проекта также создают широкое поле для злоупотреблений потребителем своими правами и порождают «серьезные и ничем не обоснованные финансовые риски для агрегаторов».

Источник: РБК


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»
06.03.2017 11:35

МРСК Северо-Запада обеспечила электроснабжение этнографического комплекса в Мурманской области

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» досрочно завершил работы по технологическому присоединению к электрической сети территориально-соседской общины коренного малочисленного народа саами «Самь-Сыйт»
ПАО «МРСК Северо-Запада»
03.03.2017 10:30

МРСК Северо-Запада построит в Пскове зарядную станцию для электромобилей

В 2017 году филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») «Псковэнерго» построит первую в области зарядную станцию для электротранспорта
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
02.03.2017 11:39

Babadu привлек 200 миллионов рублей инвестиций от Банка «Санкт-Петербург»

Российский коммерческий банк «Санкт-Петербург» выступил лид-инвестором в рамках третьего раунда инвестиций в онлайн-гипермаркет детских товаров Babadu.ru. Общий объем инвестиций в рамках раунда составил 200 миллионов рублей.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Правительство одобрило регулирование «Яндекс.Маркета»
Россияне стали реже обедать в ресторанах
СКР: На подъезде к Новым Крестам украли 77 % от суммы контракта
«Дочка» Кировского завода пытается отбиться от выплаты долга «Ленэнерго» через суд
Суд отменил решение по иску руководства «Метростроя» к Связь-банку
Вахмистров покинет совет директоров «Группы ЛСР», но останется в холдинге
Продажи петербургских автодилеров выросли на 14 процентов
Смольный разрывает два контракта на строительство социальных объектов
Прибыль застройщика ЛСР сократилась на 31% в 2016 году
В Петербурге торговцев зерном заставили заплатить миллионный долг по налогам
Зачем Абхазия вооружает российский бизнес
Вожделенный Solaris
ФНС пришла за водкой
Портовики Петербурга не поделили финнов
Окно для экспорта ищут в Петербурге
Замороженная битва за тепло на Петровском
Статистический маневр затормозил конвейер
Как Смольный оставил Петербург без красивых ярмарок
Век Петербургу «Агрополиса» не видать
Не в Милан, так на Урал
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Перед быком с Уолл-стрит установили "бесстрашную девочку"

На "Санкт-Петербург Арене" представили Кубок конфедераций

Хоккейные клубы СКА и «Динамо» обменялись видеопосланиями друг к другу

Названы лучшие автомобили 2017 года. Выберите и вы

Портрет баснописца И.А. Крылова. Фрагмент картины Ивана Эггинка 1834 года.

Басни Крылова: как критиковать всех подряд и быть любимцем власти

СКА начал серию с «Динамо» с поражения

Новости компаний
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»
06.03.2017 11:35
МРСК Северо-Запада обеспечила электроснабжение этнографического комплекса в Мурманской области
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» досрочно завершил работы по технологическому присоединению к электрической сети территориально-соседской общины коренного малочисленного народа саами «Самь-Сыйт»
ПАО «МРСК Северо-Запада»
03.03.2017 10:30
МРСК Северо-Запада построит в Пскове зарядную станцию для электромобилей
В 2017 году филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») «Псковэнерго» построит первую в области зарядную станцию для электротранспорта
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
02.03.2017 11:39
Babadu привлек 200 миллионов рублей инвестиций от Банка «Санкт-Петербург»
Российский коммерческий банк «Санкт-Петербург» выступил лид-инвестором в рамках третьего раунда инвестиций в онлайн-гипермаркет детских товаров Babadu.ru. Общий объем инвестиций в рамках раунда составил 200 миллионов рублей.
riarating.ru
01.03.2017 09:30
УБРиР в списке 50 крупнейших банков по объему и достаточности капитала
Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» провело аналитическое исследование и назвало крупнейшие банки по объему и достаточности капитала на начало 2017 года
Tele2
28.02.2017 18:13
Tele2 увеличила число бизнес-клиентов и выручку в B2B
В 2016 году основными драйверами развития в корпоративном сегменте стали: увеличение количества крупных компаний среди клиентов Tele2, рост потребления интернет-трафика и в том числе развитие М2М-направления
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
22.02.2017 14:55
Электронная подпись для раскрытия информации о ценных бумагах
С 1 февраля 2017 года информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах и размещаемая на специализированных сайтах агентств, аккредитованных Банком России, должна быть подписана квалифицированной электронной подписью.
Уральский банк реконструкции и развития
22.02.2017 09:00
HarbinBank и УБРиР заключили соглашение по торговому финансированию
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и HarbinBankCoLtd (Банк Харбина) заключили двустороннее соглашение в области торгового финансирования.
ПАО «МРСК Северо-Запада»
21.02.2017 15:40
МРСК Северо-Запада продает просроченную дебиторскую задолженность объемом 2,25 млрд рублей
МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО «Россети») выставляет на продажу просроченную дебиторскую задолженность предприятий-банкротов за оказанные услуги по договорам передачи электроэнергии и по договорам энергоснабжения на общую сумму 2,25 млрд рублей.
«Центр Развития»
17.02.2017 16:09
18-19 февраля 2017 года застройщик ООО «Терминал-Ресурс» представит свои ЖК на выставке недвижимости «Жилищный проект»
Выставка недвижимости для населения «Жилищный проект» пройдёт в СКК Петербургский, расположенном по адресу пр. Гагарина, 8.
Depositphotos
15.02.2017 12:57
Что предлагает банк изображений Depositphotos
Графические материалы являются неотъемлемой составляющей любой рекламной кампании. Современный маркетинг уже трудно представить без коммерческой визуализации
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.