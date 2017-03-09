Комитет Европарламента одобрил введение безвизового режима с Украиной

Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам поддержал законопроект о введении безвизового режима с Украиной. Об этом сообщает украинское издание «Европейская правда».

Как отмечает издание, за принятие законопроекта проголосовали 39 членов комитета, четверо высказались против, а один воздержался.

Евродепутат Михал Бони перед началом голосования заявил, что Украина выполнила все требования ЕС по отмене визы для ее граждан и «даже превзошла ожидания».

Теперь законопроект о введении безвизового режима между Украиной и Евросоюзом должен рассмотреть Европейский парламент и Совет ЕС.

Президент Украины Петр Порошенко в своем Facebook приветствовал решение комитета Европарламента и заявил, что Европейский парламент рассмотрит введение безвизового режима в апреле.

«После этого последнее слово в процессе визовой либерализации — за государствами — членами ЕС», — написал он и выразил надежду, что «европейские столицы» поддержат введение безвизового режима.

В конце февраля переговорщики Европарламента и Совета ЕС согласовали отмену визового режима для Украины. Как отмечалось на сайте европейского парламента, в рамках данной неформальной договоренности украинцы смогут совершать деловые, туристические и семейные поездки в страны Европейского союза без виз на 90 дней. Въезжать в ЕС граждане Украины смогут по биометрическим паспортам. Однако безвизовый въезд не будет предоставлять украинцам права на работу в Европейском союзе.

Украина ведет переговоры с ЕС об отмене визового режима с 2008 года. В ноябре 2016 года Порошенко заявил, что Украина выполнила все требования о введении безвизового режима. По его словам, в стране были проведены 144 реформы, «что было подтверждено специальной оценочной миссией ЕС».