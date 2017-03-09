Глава МИД Канады обвинила Россию в публикации дезинформации о ее деде

Глава МИД Канады Христя Фриланд считает, что после ее назначения на пост министра российские сайты начали распространять дезинформацию о ее украинском деде Михаиле Хомяке, пишет The Washington Post. Как сообщает газета, согласно этим данным, дед главы канадского ведомства был коллаборационистом в оккупированной нацистами Польше.

Фриланд напрямую связывает появление публикаций с попытками дестабилизировать политический процесс, пишет издание. Эти действия, по мнению министра, могут быть связаны с решением канадского правительства продлить военную помощь Украине, о чем Фриланд заявила в ходе недавней пресс-конференции.

Министр подчеркнула, что американские и немецкие власти ранее публично обвиняли Россию в попытках дестабилизировать западные демократии. ​«Я думаю, что не должно вызывать удивления, если подобные попытки предпринимались и в отношении Канады», — приводит газета слова министра.

Представитель российского посольства в Оттаве Кирилл Калинин в разговоре с Washington Post подчеркнул, что «нацистские коллаборационисты должны быть определенно обвинены». При этом он отметил, что у него нет данных, чтобы подтвердить или опровергнуть информацию о родственнике министра.

Профессор канадского Университета Альберты Джон-Пол Химка заявил в интервью канадской газете The Globe and Mail, что Фриланд знала о том, что Хомяк в период оккупации Польши работал в украиноязычной газете Krakivski Visti, которая часто печатала антисемитские статьи и выходила под контролем немецкой разведки.

Представители Фриланд не подтверждают, но и не опровергают информацию о ее деде. На просьбу издания прокомментировать появившиеся данные в офисе министра заявили, что «нужно спрашивать, откуда эта информация распространяется и по каким мотивам».

Христя Фриланд была назначена министром иностранных дел Канады 10 января 2017 года. По данным источника «РИА Новости» в МИД России, она с 2014 года находится под санкциями, которые российская сторона тогда ввела в качестве ответной меры на санкции Канады.

Участникам российского черного списка запрещен въезд в Россию. Под санкциями находятся также советник премьер-министра по внешней и оборонной политике Кристин Хоган, руководитель аппарата премьер-министра Уэйн Вутерс, руководитель аппарата премьер-министра, спикер палаты общин парламента Эндрю Шир и другие.