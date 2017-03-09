Хоккейные клубы СКА и «Динамо» обменялись видеопосланиями друг к другу

Заочный диалог состоялся между пресс-службами хоккейных клубов СКА и московского «Динамо», ведущими сейчас друг с другом борьбу в полуфинале Западной конференции.

Москвичи накануне, 8 марта, перед первой игрой серии выпустили видеоролик под названием «Битва двух столиц». По сюжету в нем встречаются два болельщика — СКА и «Динамо». Болельщик СКА говорит: «Ну что, Москва, хоккей остается в культурной столице?» – и кидает в болельщика «Динамо» попкорн. Тот отвечает: «Двух столиц быть не может» – и выбивает из рук первого пакет с попкорном.

Свой ролик-ответ под названием «Настроение СКА!:)» армейцы с Невы опубликовали сегодня, 9 марта. В нем достопримечательности и виды Петербурга сменяются под чтение отрывка из поэмы Александра Пушкина «Медный всадник», в котором есть строчки: «И перед младшею столицей / Померкла старая Москва, / Как перед новою царицей / Порфироносная вдова..»

Напомним, первый матч серии завершился победой «Динамо» со счетом 3:2 в овертайме. Автором всех трех шайб у москвичей стал нападающий Максим Карпов.