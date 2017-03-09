Путин назначил руководителя ГСУ СК РФ

Президент России Владимир Путин своим указом назначил руководителем Главного следственного управления Следственного комитета РФ генерал-лейтенанта юстиции Эдуарда Кабурнеева. Документ опубликован на портале правовой информации.

Тем же указом Кабурнеев освобожден от занимаемой им ранее должности главы следственного управления Следственного комитета по Республике Дагестан. На этот пост Кабурнеев, носивший тогда звание генерал-майора юстиции, был назначен в 2015 году и должен был занимать его в течение пяти лет. Глава СКР Бастрыкин характеризовал работу Кабурнеева так: "За короткое время показатель раскрываемости террористических актов у него составил 100%, посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов – 88%, убийств – 78%, преступлений коррупционной направленности – 99%".

В декабре 2016 года президентским указом Кабурнееву было присвоено звание генерал-лейтенанта юстиции.