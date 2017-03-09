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09.03.2017 17:02

Путин назначил руководителя ГСУ СК РФ

Президент России Владимир Путин своим указом назначил руководителем Главного следственного управления Следственного комитета РФ генерал-лейтенанта юстиции Эдуарда Кабурнеева. Документ опубликован на портале правовой информации.

Тем же указом Кабурнеев освобожден от занимаемой им ранее должности главы следственного управления Следственного комитета по Республике Дагестан. На этот пост Кабурнеев, носивший тогда звание генерал-майора юстиции, был назначен в 2015 году и должен был занимать его в течение пяти лет. Глава СКР Бастрыкин характеризовал работу Кабурнеева так: "За короткое время показатель раскрываемости террористических актов у него составил 100%, посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов – 88%, убийств – 78%, преступлений коррупционной направленности – 99%".

В декабре 2016 года президентским указом Кабурнееву было присвоено звание генерал-лейтенанта юстиции.


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06.03.2017 11:35
МРСК Северо-Запада обеспечила электроснабжение этнографического комплекса в Мурманской области
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» досрочно завершил работы по технологическому присоединению к электрической сети территориально-соседской общины коренного малочисленного народа саами «Самь-Сыйт»
Tele2
28.02.2017 18:13
Tele2 увеличила число бизнес-клиентов и выручку в B2B
В 2016 году основными драйверами развития в корпоративном сегменте стали: увеличение количества крупных компаний среди клиентов Tele2, рост потребления интернет-трафика и в том числе развитие М2М-направления
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
22.02.2017 14:55
Электронная подпись для раскрытия информации о ценных бумагах
С 1 февраля 2017 года информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах и размещаемая на специализированных сайтах агентств, аккредитованных Банком России, должна быть подписана квалифицированной электронной подписью.
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