Россияне стали больше экономить после роста цен в январе

Реальные расходы россиян в феврале 2017 года оказались меньше (с поправкой на инфляцию), чем на протяжении предыдущих четырех лет, отмечается в сообщении исследовательского холдинга «Ромир».

По сравнению с январем номинальные расходы россиян в феврале сократились на 3,7%, а с учетом инфляции в 0,2% сокращение реальных расходов составило почти 4%. По мнению экспертов «Ромира», столь резкое падение нельзя объяснять лишь меньшим числом дней (28 против 31), свою роль сыграло и январское повышение цен (по данным Росстата, розничные цены на товары и услуги в январе выросли на 0,6%, а цены на продукты — на 0,9%).

«Мы прогнозировали, что в феврале потребители наверняка постараются сэкономить, что и произошло. Так, доля затрат на продуктовые категории в общей корзине расходов снизилась с 53% в январе до 50% в феврале. Таким образом, можно говорить, что в феврале россияне действительно сократили свою покупательскую активность: реже ходили в магазины, меньше тратились на продукты», — отмечается в отчете.

По сравнению с февралем 2016 года номинальные расходы россиян в последнем месяце зимы увеличились на 1,3%. Однако с учетом того, что накопленная за этот год инфляция составила 4,6%, реальные расходы россиян сократились примерно на 3,3%.

Эксперты отмечают, что расходы в феврале сокращали представители всех слоев населения России. Так, наименее состоятельные потратили на 1,8% меньше, чем в январе 2017 года, и на 2,4%, чем в феврале 2016 года. Расходы среднего класса сократились на 3,3% и 2% соответственно. Обладатели высоких доходов урезали траты по сравнению с январем на 3,2%, однако в годовом исчислении увеличили их сразу на 7,9%.

Сокращение расходов, по данным «Ромира», отмечалось в большинстве регионов, как в крупных, так и в небольших городах. Исключением стала Москва, жители столицы в феврале увеличили реальные расходы по сравнению с январем на 2%, а по сравнению с февралем 2016 года — на 11,1%.

В начале 2017 года эксперты Высшей школой экономики (НИУ ВШЭ) опубликовали исследование, в котором сделали вывод, что около 40% жителей России испытывают трудности с покупкой продуктов и одежды, но примерно половина из них не видит в этом серьезной проблемы. По мнению экспертов, это говорит о «привыкании граждан к снижению потребительских стандартов».