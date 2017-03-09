Мединский объяснил причину обысков в Центре Рерихов

Обыски в Международном центре Рерихов в Москве связаны с деятельностью председателя правления Мастер-банка Бориса Булочника. Об этом журналистам заявил 9 марта министр культуры Владимир Мединский, передает «РИА Новости».

По его словам, Булочник находится в международном розыске и является «фигурантом по большому количеству уголовных дел, связанных с преднамеренным банкротством». «Речь идет, по сути, об обмане вкладчиков банка», — констатировал он.

Мединский пояснил, что Центр Рерихов находится в «тесных связях с этим человеком», их «установили правоохранительные органы». Он добавил, что помощь в хранении и экспертизе картин окажет Государственный музей Востока, который владеет «крупнейшей коллекцией Рерихов».

О том, что обыски в Международном центре Рерихов связаны с финансированием, которое центр получал из обанкротившегося Мастер-банка, ранее рассказал источник РБК, знакомый с ходом расследования двух уголовных дел против руководства банка. Центр Рерихов, в свою очередь, подтвердил, что финансируется Борисом Булочником.

Мастер-банк лишили лицензии в ноябре 2013 года, а в январе 2014 года его признали банкротом. В отношении руководителей банка возбудили два уголовных дела.

Обыск в Центре Рерихов начался утром 7 марта. По словам сотрудницы учреждения Инны Геращенко, на территорию центра без предупреждения приехали автомобили следственного комитета с ОМОНом, после чего перекрыли входы в здание. Замдиректора музея Павел Журавихин позднее заявил, что в тот день приехали несколько десятков силовиков. Кроме того, было изъято около 200 экспонатов, добавил он.