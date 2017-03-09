Замглавы ФСИН: 200 осужденных пожизненно получили право просить об УДО

У 200 осужденных пожизненно подошел срок условно-досрочного освобождения, заявил в ходе онлайн-интервью замглавы ФСИН Валерий Максименко.

По его словам, на 1 января 2017 года в исправительных колониях содержалось 1896 осужденных к пожизненному лишению свободы. В настоящее время около 200 осужденных к пожизненному лишению свободы уже получили право подать ходатайство об условно-досрочном освобождении.

«Случаи обращения с подобными ходатайствами были, но положительных решений, по существующим данным, судом не было принято ни разу. ФСИН не может оказать никакого влияния на положительный или отрицательный исход данного вопроса. Здесь решение четко за судом», — сказал он.

Ранее ФСИН сообщила о готовности производить в тюрьмах сувениры к ЧМ-2018.