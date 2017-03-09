«Ночлежка» подвела итоги работы за февраль

Благотворительная организация «Ночлежка», которая оказывает помощь бездомным людям, подвела итоги работы за февраль 2017 года.

В частности, как рассказали в организации, в двух пунктах обогрева, которые расположены в Калининском и Фрунзенском районах, за последний месяц зимы в тепле переночевали 166 человек. Услугами «Ночного автобуса», где бездомные могут получить горячее питание, воспользовались 432 человека.

«Культурной прачечной» воспользовались более 700 человек. В реабилитационном центре на Боровой жили 62 бездомных. Как всегда специалисты по социальной работе и юристы «Ночлежки» вели приёмы – за день к ним обращались от 50-ти до 70-ти человек. Кроме того, люди, оставшиеся без крыши над головой и средств, смогли получить одежду и средства гигиены, восстановить документы и получить медицинскую помощь.

Также при помощи специалистов «Ночлежки» и при содействии «Мальтийской службы помощи» пять человек вернулись домой.