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09.03.2017 16:16
2 Комментариев

Андрей Билейчук: Скамейка «Зенита» была коротка, как июньская ночь

Сколько будет стоить Эрнани через несколько лет, чем «Зенит» Луческу уже похож на «Шахтер» и зачем тренер петербургского клуба публично ругает своих игроков - ведущий украинский футбольный агент в интервью "Фонтанке".
Андрей Билейчук: Скамейка «Зенита» была коротка, как июньская ночь

Мы познакомились с Андреем в 2005 году, незадолго до отправления сборной Украины в Германию на чемпионат мира. На протяжении 8 лет Билейчук был трансферным консультантом «Металлиста» из Харькова. Привез в Харьков из «Наполи» нынешнего игрока «Милана» Хосе Сосу, который по сегодняшний день считается лучшим легионером в истории украинских чемпионатов. Экс-агент Кахи Каладзе. Открыл Олега Гусева. Сейчас – агент, лицензированный Федерацией футбола Украины (лицензия № 001). Во многом нынешний "Зенит" перекликается с "Шахтером" Мирчи Луческу, и мы решили спросить украинского товарища, насколько этот "Зенит" похож на тот "Шахтер", сколько будет стоить Эрнани. 

- Насколько работа Луческу в "Зените" предсказуема по сравнению с периодом в Донецке? 

– Луческу – фундаментальный тренер. Его футбольная визия и стилеобразующие каноны оставались незыблемыми на протяжении всех двенадцати лет в «Шахтере». Он умеет ставить игру. Быстрый, комбинационный стиль, который нравится болельщику. Все через короткий-средний пас, высокая мобильность, компактность. В этом смысле Мирча вполне предсказуем. Иное дело, что любая стратегия зависима от исполнителей. Здесь, конечно же, тренеру важна адаптивность. 

Очевидно, что «Зенит», как и в целом российский футбол, сейчас имплементирует довольно сдержанный трансферный подход. Это закономерный и, будем откровенны, необратимый процесс – по крайней мере, в краткосрочной перспективе. 

- Почему "Зенит" купил столько игроков? Трех летом, шестерых зимой.

– Это часть нового экономического пазла. Едва ли сейчас целесообразно приобретать в Россию «тяжелую артиллерию» из первых мировых строк. Клуб, и вполне обоснованно, подписывает игроков трех категорий: 1. Крепкий, добротный upper-middle, способный добавить основательности: Джулиано, Иванович. 2. Молодые игроки, способные давать драйв и результат и при ювелирном «тюнинге» становящиеся не только удачной покупкой, но и удачной продажей. Эрнани, которому 22 года, движением и мощным ударом напоминает бразильца Жажу, которого в таком же возрасте мы со спортивным директором «Металлиста» Евгением Красниковым нашли в скромном бельгийском клубе с последующей 15-кратной капитализацией, не говоря уже о колоссальной спортивной пользе. 3. Ребята для усиления конкуренции и ротации, в особенности – обладатели русских паспортов. До зимнего перерыва было заметно, что с точки зрения качества скамейка коротка, как июньская ночь. Время – по крайней мере, до лета – будет честным барометром того, в какую сторону это качество изменилось.

Но я бы говорил не только о тех, кто пришел. Ушли эмблематические игроки: Халк, Витсель, Гарай. Ансальди, хоть у вас и мало играл, – очень приличный исполнитель, что подтвердил и в «Дженоа», и в «Интере». Мне видится, что решение о продаже этих титанов в сложившихся обстоятельствах – верное. Во-первых, клуб показал, что умеет не только покупать, но и продавать. Во-вторых, снял с зарплатной ведомости колоссальные цифры, которые пришлось бы выплачивать высококлассным, но недостаточно мотивированным игрокам. Вместе с этим, строго говоря, болельщикам важно осознавать: no money – no honey! 

- Жулиано и Эрнани – классика по Луческу? За сколько их продаст потом "Зенит"? 

– Жулиано в мае исполнится 27, поэтому я не ожидал бы астрономических цифр, если только не объявятся китайские гонцы. В «Гремио», как и в свое время в «Днепре», он был одним из лидеров. Важное качество, добавляющее ему ценности, – стабильность. 

Эрнани в «Атлетико Паранаэнсе» также был на хорошем счету. Вполне может оказаться успешной инвестицией. Тем более, учитывая несомненный талант Луческу в работе с молодыми бразильцами: Виллиан, Фернандиньо, Дуглас Коста, Алекс Тейшейра, Луис Адриано, Элано, Брандао, Жадсон.

С другой стороны, имея большой опыт с латиноамериканскими игроками, могу сказать определенно: в том, насколько удачно заиграет «латинос», чрезвычайно важен уровень адаптивности. Не только, кстати, футбольной. Но и эмоциональной, климатической, даже гастрономической. Многие до сих пор изумляются, почему «Металлист» не ошибся ни с одним бразильцем. И кстати, именно из «Металлиста» Луческу пригласил в «Шахтер» Тайсона и Марлоса, которые сейчас определяют лицо донецкого клуба. Дело не только в скрупулезнейшем селекционном подходе. Ежедневно, даже круглосуточно, проводилась последовательная, хоть и невидимая работа. Простой пример: и в раздевалке, и по дороге на игры звучала музыка, которую ставили сами же игроки. Такие на первый взгляд мелочи очень мощно энергетически заряжают бразильцев, ведь аппетит к жизни – это естественная и основополагающая часть их лайфстайла. В португальском языке есть слово «saudade» – своего рода промежуточное состояние между счастьем и тоской. На мой вкус, и вполне питерское ощущение тоже. Вот именно с ним чрезвычайно важно с бразильцами балансировать в нужных пропорциях. 

Характерный пример здесь – Диего Соуза, лучший бомбардир последнего чемпионата Бразилии и актуальный игрок национальной сборной. И это при том, что играет он больше из глубины и выступает за «Ресифи» – 14-й клуб из 20! Мы очень выгодно взяли этого игрока в «Металлист», хотя многие скептически его оценивали после неудачно проведенного сезона в Саудовской Аравии. Футбольные качества – на высочайшем уровне, что он сейчас в очередной раз доказал. В «Металлисте» он провел вменяемый сезон, хотя и без блеска, который мы внутренне ожидали. Причина – исключительно сложности с адаптацией. 

- Зачем столько товарищеских матчей на сборах? 

– Луческу перестраивает команду, где-то – вынужденно. И как заправский шеф, «тестит» разные сочетания – вполне нормальная история. Соглашусь с Мирчей в том, что многие игроки объективно достигли предельного возраста. При всем почтении, едва ли стоит ждать прогресса от Кержакова, Анюкова, Жиркова, Ломбертса. Кокорин – довольно переоцененный игрок. И это не только моя оценка, но и многих европейских скаутов, с которыми мы обменивались мнениями. В этом чемпионате Саша, атакующий игрок, забил три мяча. Напомнить, сколько в предыдущем? Два!..

- Почему Луческу ругает игроков в общении с прессой? Конфликт с Шатовым – типичен? 

– Это довольно дискуссионный и глубоко индивидуальный вопрос. Профессиональные спортсмены, не только футболисты, как правило, очень чувствительны к критике. Публичной – особенно. Вместе с тем с некоторыми парнями это единственно действенный воспитательный метод. Из «свежего» вспомним Балотелли, Хачериди. Луческу слишком опытен и непрост, чтобы говорить такого рода вещи спонтанно и необдуманно.

- Если широкими мазками, то что происходит с украинским футболом?

– Серьезный уровень держат только «Шахтер» и «Динамо». У «Зари» симпатичная команда, которая в Лиге Европы дала бой «Манчестер Юнайтед». «Днепр» в долгах, как в шелках, и к лету решением ФИФА, скорее всего, будет переведен в низшую лигу. В худшем случае – может лишиться профессионального статуса. Там классическая история о тотальной профанации искусства управлять. Ряд клубов ушли на дно, как корабли. Самое грустное, что даже среди уцелевших 12 есть потенциальные «Титаники».

На фото: Переход Давида Таргамадзе, ставшего лучшим игроком Грузии, в «Шахтер».
На фото: Переход Давида Таргамадзе, ставшего лучшим игроком Грузии, в «Шахтер».
из архива Андрея Билейчука

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Беседовал Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"


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комментарии пользователей (2)
j-o-k-e-r
9 марта 2017 г. 17:16
Будем смотреть дальше за работой Луческу...
Udel
9 марта 2017 г. 16:21
Чук или Гек? Нефть или уголь...
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