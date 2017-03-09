«Трансперенси» нашли полтора десятка элитных квартир у семьи экс-руководителя МЧС в Петербурге

Петербургский офис «Трансперенси Интернешнл» обвинил бывшего руководителя ГУ МЧС в Северной столице в конфликте интересов: дочь Леонида Беляева и ее муж занимаются бизнесом, связанным с противопожарной охраной. Также активисты нашли у семьи чиновника полтора десятка элитных квартир. В свою очередь, Беляев сообщил «Фонтанке», что не следит за квартирами дочери и ее мужа, их бизнесом, и знает лишь, что с МЧС контрактов у них не было.

Активисты организации «Трансперенси Интернешнл» обратили внимание на декларацию дочери Беляева — Юлии. В 2014 году она баллотировалась в муниципальные депутаты и указала место работы — менеджер-экономист ООО «Алерт». Эта компания принадлежит ее мужу — Михаилу Мальцеву. Также зять Беляева является руководителем еще ряда организаций.

«Мы подсчитали, что компании, аффилированные с Михаилом Мальцевым, за последние несколько лет получили более 2000 госконтрактов на общую сумму в 224 млн рублей», – отмечают авторы расследования.

Также, как пишут активисты, до марта 2015 года Михаил Мальцев был учредителем ООО «Инфомир», которое заключало и продолжает заключать контракты непосредственно с Главным управлением МЧС России по Санкт-Петербургу.

«То есть Леонид Анатольевич Беляев, занимая должность начальника управления, отдавал государственные контракты фирме собственного зятя», – утверждают они.

В числе прочего «Трансперенси Интернешнл» отмечают, что у семьи Беляева в собственности находится полтора десятка квартир в элитных домах в Петербурге. Например, до 2007 года у супруги чиновника, Светланы Николаевны Беляевой, в собственности была 167-метровая квартира в доме, постороенном компанией «Профит», по адресу: Клочков переулок, 6-1. А в 2010 году 25-летняя Юлия Леонидовна Беляева стала владелицей сразу 12 квартир в другом построенном «Профитом» доме – на улице Шелгунова, 7-1. Суммарная площадь этих квартир — 644,2 кв. м. Также с 2011 года Светлана Беляева — собственник квартиры в 120,7 кв. м в элитном жилом комплексе ЮИТ «Ориенталь», располагающемся на Барочной улице. «Трансперенси Интернешнл» отмечает, что аналогичные апартаменты стоят 40 млн рублей.

«Неясно, как Беляевы могли позволить себе эту квартиру: их задекларированный доход за три предшествующих года составляет 5,4 млн рублей», – считают активисты.

Помимо этого, «Трансперенси» нашли бывшего подчиненного Беляева — Алексея Чайкина. Он весной 2016 года продал сразу 4 квартиры Михаилу Михальцеву, зятю экс-главы МЧС. В декларации Чайкина, впрочем, этой информации нет.

«Трансперенси Интернешнл» заявило, что направит расследование в УФАС и прокуратуру.

«Фонтанка» же спросила у самого Беляева о квартирах его семьи и бизнесе дочери и ее супруга.

«Желания особого читать эту публикацию нет. Но о дочери могу говорить с вами хоть час, если хотите, конечно. Ей 35 лет, у нее экономическое образование, она закончила Бонч-Бруевича. Вместе с мужем занимается бизнесом. Я знаю, они и в строительстве, и в других отраслях работают. Но они не очень любят, чтобы я влезал туда со своими вопросами. Так что, сколько у нее квартир, я не знаю. Не слежу, я, ребята, за этим делом. В МЧС у нее интересов нет. И у него. Никаких контрактов в МЧС нет и не было никогда. Это самое главное», – заявил герой публикации нашему корреспонденту.

Леонид Беляев прошел путь от обычного пожарного до генерал-лейтенанта внутренней службы. В 2004 – 2005 годах он был главным инспектором Санкт-Петербурга по пожарному надзору. В 2006-м Беляев возглавил Главное управление МЧС России в Санкт-Петербурге, в 2015 году стал замминистра, а спустя год ушел в отставку.