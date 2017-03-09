Елена Грачева: «После 15 лет набивания шишек AdVita неплохо выглядит»

1 апреля 2017 года фонду AdVita («Ради жизни») – одному из старейших в Петербурге и России – исполняется 15 лет. В свой день рождения AdVita приглашает на благотворительный музыкальный фестиваль «Seasons: 5.0». В преддверии знаменательной даты мы встретились с административным директором фонда Еленой Грачевой и поговорили о благотворительности и о предстоящем концерте.

1 апреля 2017 года фонду AdVita («Ради жизни») – одному из старейших в Петербурге и России – исполняется 15 лет. В свой день рождения AdVita приглашает на благотворительный музыкальный фестиваль «Seasons: 5.0», организованный в сотрудничестве с выдающимся петербургским музыкальным коллективом – камерным оркестром ДИВЕРТИСМЕНТ под руководством заслуженного артиста России Ильи Иоффа – и Новой сценой Александринского театра.

Мы встретились с административным директором фонда Еленой Грачевой и поговорили о благотворительности и о предстоящем концерте.

- Елена, в этом году у фонда AdVita юбилей. Расскажите немного об истории создания.

– Да, в 2017 году исполняется 15 лет с момента регистрации фонда. На самом деле все началось еще раньше: сайт, созданный волонтером Павлом Гринбергом, помогавший больным раком людям обратиться к городу и миру, появился уже в 2000 году. Но зарегистрирован фонд был 1 апреля 2002 года. Благотворительных фондов с такой длинной историей в России немного: подавляющее большинство НКО создано во второй половине 2010-х годов, после того, как 2006 год был объявлен Годом благотворительности.

- С какими трудностями вы столкнулись за прошедшие 15 лет?

– Во-первых, с чудовищным недоверием. Человек, выросший в СССР, не понимал, что такое благотворительность. В его сознании она существовала либо в виде государственных организаций вроде Фонда Мира, в который все принудительно сдавали деньги, судьба которых была покрыта мраком, либо в виде какого-то невероятного количества непонятных НКО, расплодившихся в 90-е в том числе и для того, чтобы отмывать деньги.

Настоящую институциональную благотворительность привезли в Россию в эпоху перестройки зарубежные фонды – CAF, фонды Сороса, Форда, МакАртуров, «Врачи без границ» и другие. Примерно с середины девяностых уже российские волонтерские группы и отдельные продвинутые бизнесмены начали регистрировать благотворительные организации. С этой точки зрения, AdVita – заслуженная боевая единица общего волонтерского движения, проделавшая образцовый путь от стихийных попыток куда-то кинуться и что-то сделать к системному профессионализму.

То, что после пятнадцати лет набивания шишек мы неплохо выглядим – само по себе радостное событие в наше нерадостное время.

- А с чего конкретно началась деятельность фонда? Вы уже сказали, что с волонтерской группы…

– Начиналось все с истории одного человека: Павел Гринберг искал возможности помочь своему близкому другу, Евгении Кантонистовой. После того, как она погибла от лейкоза, он продолжил помогать людям с онкологическими диагнозами. Сначала это был сайт, попытки найти какие-то деньги, привлечь доноров. Тогда самые базовые вещи были проблемой. Как искать доноров крови, когда из всех средств поиска доступнее всего объявление на заборе? Не было доступа к СМИ, не было мобильных телефонов, социальных сетей, да и интернет был далеко не у всех.

В 2002 году AdVita помогла двадцати одному пациенту. Сейчас в год только адресную помощь фонда получает больше тысячи человек. А есть еще помощь больницам: оборудованием, реактивами для лабораторий, лекарствами (и тогда помощь получают все пациенты клиники). Чем мы только не занимаемся – от ввоза незарегистрированных в России препаратов до поддержки обучения врачей. Наша база доноров крови содержит данные о пяти тысячах добровольцев, волонтерскую рассылку получает около тысячи человек.

История фонда – это история о том, как из усилий нескольких энтузиастов выросла профессиональная организация, которая занимается не только экстренным затыканием дыр в отечественном здравоохранении, но пытается что-то изменить на системном уровне, включая внесение поправок в законодательство.

- У вас много самых разных программ. Как вы придумываете ваши проекты?

– Как все – собираемся и устраиваем мозговые штурмы, в которые вовлекаются друзья, родственники, друзья родственников и родственники друзей, знакомые, малознакомые и незнакомые люди... Все наши проекты объединяет одна простая мысль: участие в помощи – бесконечный источник положительных эмоций. Сама мысль, что твое усилие имеет результатом спасение жизни, всегда греет. Но и процесс может приносить удовольствие: купить что-то в благотворительном магазине, прийти на благотворительный концерт, лекцию, экскурсию. В общем, волка ноги кормят, а фонд AdVita кормят интеллект и изобретательность.

*- Расскажите о фестивале фонда AdVita и камерного оркестра ДИВЕРТИСМЕНТ на Новой сцене Александринского театра. Что такое «Seasons: 5.0»?

– Идея собрать в единую программу пять «Времен года» разных эпох и народов принадлежит замечательному музыканту, концертмейстеру и креативному директору камерного оркестра ДИВЕРТИСМЕНТ Лидии Коваленко. А мы, в свою очередь, предложили дополнить каждое исполнение комментарием искусствоведов, музыковедов, этнографов.

Смена времен года, человеческий возраст, течение времени – прекрасные темы для размышления в любой день рождения. Но важно и то, что музыка будет окружена зеркалами контекстов: времени, искусства, фольклора, истории. «Seasons: 5.0» – совершенно беспрецедентное соединение искусства и науки в уникальном пространстве Новой сцены Александринского театра, созданном для экспериментов и новых форматов. Каждый из концертов, составивших фестиваль, – уникален и в таком составе повторен не будет никогда.

Историк, искусствовед, музыковед и этнограф помогут услышать знакомую всем музыку заново. Это не совсем лекция и не просто комментарий – это создание смыслового поля, попытка помочь зрителю воспринять время, в котором каждое из произведений было создано, его культуру и философию.

Кто не слышал «Времен года» Вивальди! Но если вспомнить, что в размышлениях его современников о гармонии и вдохновении Натура постепенно занимает центральное место, попытки Вивальди воплотить звуки природных стихий и голоса птиц и зверей перестают восприниматься как шутка и становятся иллюстрацией к самой природе вещей. Недаром мы предваряем Вивальди размышлениями научного сотрудника Эрмитажа Алексея Лепорка об истории пейзажа в западноевропейской живописи и его комментариями к известнейшим картинам.

Перед сюитой «Времена года» современного японского композитора Кейко Фуджие, написанной по стихотворениям китайского поэта Ли Бо, еще один научный сотрудник Эрмитажа Марина Козловская расскажет, как строится философия и изобразительный ряд течения времени в китайской живописи и как связаны живопись и поэзия в древнем Китае.

«Времена года в Буэнос-Айресе» Пьяцоллы-Десятникова – совершенно другая температура. Как танго, горячий танец из кабаков Буэнос-Айреса, попало в филармонические залы и что с ним происходило на этом пути, расскажет блестящий музыкальный критик Артем Варгафтик, и это его первое выступление в Петербурге. Кроме того, всех посетителей этого концерта ожидает кофе от наших партнеров – для создания атмосферы – и прекрасные фотографии Марии Плотниковой, известного фотографа, долго жившей в Буэнос-Айресе.

«Времена года» Чайковского. Кажется, эту музыку все слушали сто раз. Слушали так часто, что перестали слышать… Поэтому мы решили, что предварит этот концерт диалог двух по-настоящему выдающихся и по-настоящему понимающих Чайковского музыкантов: художественного руководителя ДИВЕРТИСМЕНТА скрипача Ильи Иоффа и композитора Леонида Десятникова. Каждому из них есть что спросить у собеседника и что ответить нам – о Чайковском, о русской музыке, о музыке вообще. Людей, которым посчастливится купить билет, могу только искренне поздравить: присутствовать при таких беседах – наслаждение.

И последний блок – настоящая бомба. Первый раз после премьеры (состоявшейся шесть лет назад!) в Петербурге прозвучит выдающееся произведение Леонида Десятникова «Русские сезоны», сюита по мотивам русских народных песен. Светлана Адоньева, крупнейший фольклорист и этнограф, специально для этого концерта готовит свой комментарий к этой поразительной музыке.

Я уверена, что наш фестиваль – это must see. Это по-настоящему достойное начало весны, пища для души и ума и источник радости. И пользы: на собранные средства мы сможем помочь людям, которые ждут нашей помощи прямо сейчас.

Фестиваль «Seasons: 5.0» пройдет 1 апреля на Новой сцене Александринского театра. С 13.00 до 21.30 зрителей ждет пять концертов. С полной программой фестиваля можно ознакомится на сайте www.advitahelp.ru. Приобрести билеты можно на сайте Александринского театра. Все собранные средства будут переданы на лечение подопечных фонда – людей с онкологическими диагнозами.

Беседовала Яна Постовалова,

Фонд AdVita специально для «Фонтанки.ру»