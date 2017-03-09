Елена Грачева: «После 15 лет набивания шишек AdVita неплохо выглядит»

Еще
16:00 09.03.2017
Новость часа
15:42
На 8-ю Советскую к делящим автосервис съехались машины полиции
Пришлите свою новость!
15:50
Всеволожские отходы тлеют на военных землях
15:44
В Петербурге уличный конфликт закончился стрельбой
15:43
Сбегая от ГИБДД, петербуржец наездил на стопку протоколов о нарушении ПДД
15:42
На 8-ю Советскую к делящим автосервис съехались машины полиции
15:34
Следствие выясняет, как 20-летняя петербурженка отравилась угарным газом в квартире
15:28
СКР: На подъезде к Новым Крестам украли 77 % от суммы контракта
15:26
«Дочка» Кировского завода пытается отбиться от выплаты долга «Ленэнерго» через суд
15:13
Песков переадресовал Киеву вопрос о поставках оружия в Донбасс
15:12
Феминистки попали в Кремль с помощью Photoshop
15:06
Минкультуры не обнаружило гей-пропаганды в «Красавице и чудовище»
15:04
Прокуратура попросила приговорить участника теракта на Дубровке к 23 годам тюрьмы
14:58
В Петербурге пьяного водителя автобуса ловила Росгвардия
14:56
Путин прокомментировал ситуацию с пропагандой суицида в Сети
14:55
Фонд AdVita отметит 15-летие музыкальным фестивалем
14:50
Петербуржца будут судить за вымышленное мясо на 34 миллиона
14:45
ЗСД помог Петербургу войти в десятку самых чистых городов России
14:40
Шестилетняя девочка погибла в сугробе в Пермском крае
14:36
FIFA не нашла доказательств вины российских футболистов в употреблении допинга
14:32
СПЧ рассмотрит жалобу на стихи Быкова о патриархе Кирилле
14:31
Гергиев пропустил свою презентацию в качестве посла ЧМ-2018 из-за болезни
14:25
С начала кризиса с российского рынка ушли 140 моделей автомобилей
14:22
В Петербурге школа умолчала о фатальном увлечении ученицы
14:14
Нефть вновь резко дешевеет
14:10
Гаражники Малой Бухарестской не пустили на свою территорию «Строительный трест»
14:02
ВЦИОМ: Россияне не любят безналичный расчёт
14:00
Генсек FIFA в Петербурге: У России не будут забирать чемпионат мира
13:57
Полиция Финляндии опасается нападений на лагерь беженцев в Хельсинки
13:52
"Элитный" алкоголь разливали на ферме в Новосергиевке
13:44
Белоруссия отложила сборы с «тунеядцев» после акций протеста
13:39
Атомному НИИ Константинова потребовалась экспериментальная медицина
13:30
В Петербурге участникам этнической группировки вменили убийство 14-летней давности
13:30
Блогеры обвинили феминисток в фотошопе "захвата Кремля"
13:21
Суд отменил решение по иску руководства «Метростроя» к Связь-банку
13:14
На "Санкт-Петербург Арене" представили Кубок конфедераций
13:10
ФСО: Феминистки в Кремль не проникали
13:04
Связанный с делом Чудновец вожатый пожалуется в Верховный суд
12:57
Родители попросили Путина не закрывать три музыкальные школы в Москве
12:50
В Петербурге пройдет чемпионат по пауэрлифтингу среди спортсменов с инвалидностью
12:48
Вахмистров покинет совет директоров «Группы ЛСР», но останется в холдинге
12:39
Двойник Райана Гослинга получил премию за «Ла-Ла Ленд»
12:30
Публичка «по ходу» разберётся, куда перевезёт 2,1 млн книг
12:29
Сбитый у площади Победы полицейский получил перелом ноги
12:20
В Госдуме предложили наказание до 8 лет тюрьмы за доведение подростков до суицида
12:06
Девочка-подросток на один день станет премьер-министром Финляндии
12:06
ГУИОН начал принимать заявки на техпаспорт квартиры онлайн
11:58
Продажи петербургских автодилеров выросли на 14 процентов
11:46
На Московском полицейский попал под колеса «Форда»
11:42
Смольный разрывает два контракта на строительство социальных объектов
11:38
Родные вице-спикера Солтана требуют 7 млн рублей с участника аварии
11:28
Прибыль застройщика ЛСР сократилась на 31% в 2016 году
11:23
Из притона на Невском уехали приезжие из Африки
11:10
В Петербурге торговцев зерном заставили заплатить миллионный долг по налогам
11:06
Глава одного из российских банков подозревается в афере на 1,35 млрд
11:04
Басни Крылова: как критиковать всех подряд и быть любимцем власти
10:54
Под Хабаровском несколько тигров напали на домашних животных
10:51
Обвиненный в гибели вице-спикера ЗакСа Солтана не признал вину
10:47
Кремль отправил жалобу 300 сотрудников Публички Мединскому
10:45
Петербуржец вернул фонду ОМС 46 тысяч рублей
10:39
Пешеход попал под маршрутку на Московском шоссе
10:33
МВД сообщило о 150 тысячах россиян, вернувшихся жить на родину из-за границы
10:27
В финских аэропортах готовятся к отмене рейсов из-за очередной стачки
10:21
В Калининском районе горела мебельная фирма
10:15
Пешие прогулки побудили петербуржца заплатить алименты
10:09
"Квадрат": Эксперты назвали стоимость самых дорогих и самых дешевых студий
10:03
СМИ: Главари ИГ покинули свою "столицу" Ракку
09:57
Ирландец прокатился от Зимнего дворца до Авиагородка за 16 тысяч
09:49
В Дании школьник раскопал обломки немецкого самолета с останками пилота в кабине
09:41
Нефть Brent упала ниже $53
09:33
«Проверив счетчики», мошенницы прихватили 1,5 млн у петербургского пенсионера
Предыдущие новости
Архив материалов
Доброе дело
Версия для печати
09.03.2017 15:58
0 Комментариев

Елена Грачева: «После 15 лет набивания шишек AdVita неплохо выглядит»

1 апреля 2017 года фонду AdVita («Ради жизни») – одному из старейших в Петербурге и России – исполняется 15 лет. В свой день рождения AdVita приглашает на благотворительный музыкальный фестиваль «Seasons: 5.0». В преддверии знаменательной даты мы встретились с административным директором фонда Еленой Грачевой и поговорили о благотворительности и о предстоящем концерте.
Елена Грачева: «После 15 лет набивания шишек AdVita неплохо выглядит»

1 апреля 2017 года фонду AdVita («Ради жизни») – одному из старейших в Петербурге и России – исполняется 15 лет. В свой день рождения AdVita приглашает на благотворительный музыкальный фестиваль «Seasons: 5.0», организованный в сотрудничестве с выдающимся петербургским музыкальным коллективом – камерным оркестром ДИВЕРТИСМЕНТ под руководством заслуженного артиста России Ильи Иоффа – и Новой сценой Александринского театра.

Мы встретились с административным директором фонда Еленой Грачевой и поговорили о благотворительности и о предстоящем концерте.

- Елена, в этом году у фонда AdVita юбилей. Расскажите немного об истории создания.

– Да, в 2017 году исполняется 15 лет с момента регистрации фонда. На самом деле все началось еще раньше: сайт, созданный волонтером Павлом Гринбергом, помогавший больным раком людям обратиться к городу и миру, появился уже в 2000 году. Но зарегистрирован фонд был 1 апреля 2002 года. Благотворительных фондов с такой длинной историей в России немного: подавляющее большинство НКО создано во второй половине 2010-х годов, после того, как 2006 год был объявлен Годом благотворительности.

- С какими трудностями вы столкнулись за прошедшие 15 лет?

– Во-первых, с чудовищным недоверием. Человек, выросший в СССР, не понимал, что такое благотворительность. В его сознании она существовала либо в виде государственных организаций вроде Фонда Мира, в который все принудительно сдавали деньги, судьба которых была покрыта мраком, либо в виде какого-то невероятного количества непонятных НКО, расплодившихся в 90-е в том числе и для того, чтобы отмывать деньги.

Настоящую институциональную благотворительность привезли в Россию в эпоху перестройки зарубежные фонды – CAF, фонды Сороса, Форда, МакАртуров, «Врачи без границ» и другие. Примерно с середины девяностых уже российские волонтерские группы и отдельные продвинутые бизнесмены начали регистрировать благотворительные организации. С этой точки зрения, AdVita – заслуженная боевая единица общего волонтерского движения, проделавшая образцовый путь от стихийных попыток куда-то кинуться и что-то сделать к системному профессионализму.

То, что после пятнадцати лет набивания шишек мы неплохо выглядим – само по себе радостное событие в наше нерадостное время.

- А с чего конкретно началась деятельность фонда? Вы уже сказали, что с волонтерской группы…

– Начиналось все с истории одного человека: Павел Гринберг искал возможности помочь своему близкому другу, Евгении Кантонистовой. После того, как она погибла от лейкоза, он продолжил помогать людям с онкологическими диагнозами. Сначала это был сайт, попытки найти какие-то деньги, привлечь доноров. Тогда самые базовые вещи были проблемой. Как искать доноров крови, когда из всех средств поиска доступнее всего объявление на заборе? Не было доступа к СМИ, не было мобильных телефонов, социальных сетей, да и интернет был далеко не у всех.

В 2002 году AdVita помогла двадцати одному пациенту. Сейчас в год только адресную помощь фонда получает больше тысячи человек. А есть еще помощь больницам: оборудованием, реактивами для лабораторий, лекарствами (и тогда помощь получают все пациенты клиники). Чем мы только не занимаемся – от ввоза незарегистрированных в России препаратов до поддержки обучения врачей. Наша база доноров крови содержит данные о пяти тысячах добровольцев, волонтерскую рассылку получает около тысячи человек.

История фонда – это история о том, как из усилий нескольких энтузиастов выросла профессиональная организация, которая занимается не только экстренным затыканием дыр в отечественном здравоохранении, но пытается что-то изменить на системном уровне, включая внесение поправок в законодательство.

- У вас много самых разных программ. Как вы придумываете ваши проекты?

– Как все – собираемся и устраиваем мозговые штурмы, в которые вовлекаются друзья, родственники, друзья родственников и родственники друзей, знакомые, малознакомые и незнакомые люди... Все наши проекты объединяет одна простая мысль: участие в помощи – бесконечный источник положительных эмоций. Сама мысль, что твое усилие имеет результатом спасение жизни, всегда греет. Но и процесс может приносить удовольствие: купить что-то в благотворительном магазине, прийти на благотворительный концерт, лекцию, экскурсию. В общем, волка ноги кормят, а фонд AdVita кормят интеллект и изобретательность.

*- Расскажите о фестивале фонда AdVita и камерного оркестра ДИВЕРТИСМЕНТ на Новой сцене Александринского театра. Что такое «Seasons: 5.0»?

– Идея собрать в единую программу пять «Времен года» разных эпох и народов принадлежит замечательному музыканту, концертмейстеру и креативному директору камерного оркестра ДИВЕРТИСМЕНТ Лидии Коваленко. А мы, в свою очередь, предложили дополнить каждое исполнение комментарием искусствоведов, музыковедов, этнографов.

Смена времен года, человеческий возраст, течение времени – прекрасные темы для размышления в любой день рождения. Но важно и то, что музыка будет окружена зеркалами контекстов: времени, искусства, фольклора, истории. «Seasons: 5.0» – совершенно беспрецедентное соединение искусства и науки в уникальном пространстве Новой сцены Александринского театра, созданном для экспериментов и новых форматов. Каждый из концертов, составивших фестиваль, – уникален и в таком составе повторен не будет никогда.

Историк, искусствовед, музыковед и этнограф помогут услышать знакомую всем музыку заново. Это не совсем лекция и не просто комментарий – это создание смыслового поля, попытка помочь зрителю воспринять время, в котором каждое из произведений было создано, его культуру и философию.

Кто не слышал «Времен года» Вивальди! Но если вспомнить, что в размышлениях его современников о гармонии и вдохновении Натура постепенно занимает центральное место, попытки Вивальди воплотить звуки природных стихий и голоса птиц и зверей перестают восприниматься как шутка и становятся иллюстрацией к самой природе вещей. Недаром мы предваряем Вивальди размышлениями научного сотрудника Эрмитажа Алексея Лепорка об истории пейзажа в западноевропейской живописи и его комментариями к известнейшим картинам.

Перед сюитой «Времена года» современного японского композитора Кейко Фуджие, написанной по стихотворениям китайского поэта Ли Бо, еще один научный сотрудник Эрмитажа Марина Козловская расскажет, как строится философия и изобразительный ряд течения времени в китайской живописи и как связаны живопись и поэзия в древнем Китае.

«Времена года в Буэнос-Айресе» Пьяцоллы-Десятникова – совершенно другая температура. Как танго, горячий танец из кабаков Буэнос-Айреса, попало в филармонические залы и что с ним происходило на этом пути, расскажет блестящий музыкальный критик Артем Варгафтик, и это его первое выступление в Петербурге. Кроме того, всех посетителей этого концерта ожидает кофе от наших партнеров – для создания атмосферы – и прекрасные фотографии Марии Плотниковой, известного фотографа, долго жившей в Буэнос-Айресе.

«Времена года» Чайковского. Кажется, эту музыку все слушали сто раз. Слушали так часто, что перестали слышать… Поэтому мы решили, что предварит этот концерт диалог двух по-настоящему выдающихся и по-настоящему понимающих Чайковского музыкантов: художественного руководителя ДИВЕРТИСМЕНТА скрипача Ильи Иоффа и композитора Леонида Десятникова. Каждому из них есть что спросить у собеседника и что ответить нам – о Чайковском, о русской музыке, о музыке вообще. Людей, которым посчастливится купить билет, могу только искренне поздравить: присутствовать при таких беседах – наслаждение.

И последний блок – настоящая бомба. Первый раз после премьеры (состоявшейся шесть лет назад!) в Петербурге прозвучит выдающееся произведение Леонида Десятникова «Русские сезоны», сюита по мотивам русских народных песен. Светлана Адоньева, крупнейший фольклорист и этнограф, специально для этого концерта готовит свой комментарий к этой поразительной музыке.

Я уверена, что наш фестиваль – это must see. Это по-настоящему достойное начало весны, пища для души и ума и источник радости. И пользы: на собранные средства мы сможем помочь людям, которые ждут нашей помощи прямо сейчас.

Фестиваль «Seasons: 5.0» пройдет 1 апреля на Новой сцене Александринского театра. С 13.00 до 21.30 зрителей ждет пять концертов. С полной программой фестиваля можно ознакомится на сайте www.advitahelp.ru. Приобрести билеты можно на сайте Александринского театра. Все собранные средства будут переданы на лечение подопечных фонда – людей с онкологическими диагнозами.

Беседовала Яна Постовалова,

Фонд AdVita специально для «Фонтанки.ру»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ЖК «Капитал»
09.03.2017 14:51

5 и 7-21 лоты ЖК «Капитал» аккредитованы «СМП Банком»

Строящиеся 5 и 7-21 лоты жилого комплекса комфорт-класса «Капитал» аккредитованы СМП Банком по программам «Новостройка» и «Ипотека по двум документа». Срок сдачи 5 лота – 2 квартал 2018 года, 7-21 лота – 4 квартал 2019 года.
ГК «ЦДС»
09.03.2017 12:11

ГК «ЦДС» совместно со Сбербанком предлагают ипотеку по ставке 8,4%

ГК «ЦДС» и ПАО Сбербанк разработали новую ипотечную программу со ставкой от 8,4% годовых. Предложение распространяется на строящиеся объекты застройщика.
Цифровой ритейлер КЕЙ
09.03.2017 10:00

Рынок печатающей техники ожидает экономический прорыв

О новых технологиях и экономичных новинках рынка рассказывает цифровой ритейлер КЕЙ
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Фонд AdVita отметит 15-летие музыкальным фестивалем
В Петербурге пройдет чемпионат по пауэрлифтингу среди спортсменов с инвалидностью
Подопечные фонда «Линия жизни» встретились со своим кумиром Сергеем Лазаревым в Петербурге
Акция к 8 Марта «Весна в доме» поможет мамам особых детей
«Добрый Рок» отметит свое трёхлетие благотворительным концертом
В Петербурге запущено первое мобильное приложение «Хочу помочь»
Выставка «Про человека» памяти художника из ПНД открывается в Фонтанном доме
Фонд «Родительский мост» начинает в Петербурге акцию «Мост к детям»
В Александринке пройдет благотворительная лекция о событиях февраля 1917 года
В Петербурге заработает первый кинотеатр для слабовидящих и слабослышащих
Елена Грачева: «После 15 лет набивания шишек AdVita неплохо выглядит»
«Про человека»
Помогите пенсионерке собрать деньги на лекарства
Подарите девочке на 8 Марта жизнь
Помогите не потерять зрение
Мама: «Хочу поблагодарить всех, кто прочитает эту статью»
Аншлаг в Александринке: «Царь Эдип» поможет фонду «Острова»
Алеша не может дышать
Чтобы дышать и жить
Потомственному врачу требуется помощь
Говорим и показываем
Главное
Последнее

На "Санкт-Петербург Арене" представили Кубок конфедераций

Названы лучшие автомобили 2017 года. Выберите и вы

Портрет баснописца И.А. Крылова. Фрагмент картины Ивана Эггинка 1834 года.

Басни Крылова: как критиковать всех подряд и быть любимцем власти

СКА начал серию с «Динамо» с поражения

Петербургских феминисток задержали за акцию по "захвату Кремля"

Мотоциклисты устроили покатушки на тающем льду канала Грибоедова

© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.