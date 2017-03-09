Всеволожские отходы тлеют на военных землях
Под Всеволожском тлеющие отходы перегружают на самовольно занятом участке Минобороны.
Военная прокуратура рассмотрела обращение активистов МОО «Зеленый Фронт» по вопросу функционирования пункта перегруза мусора и тления отходов на земельном участке министерства обороны под Всеволожском.
«По результатам проведенной проверки в отношении юридического лица ООО «Всеволожский спецтранс» возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 7.1 КоАП РФ (Самовольное занятие земельного участка)», – сообщает военная прокуратура.
Подробности, фото и видео — на 47news.