В Петербурге уличный конфликт закончился стрельбой

Поссорившихся в Приморском районе петербуржцев развезли по сторонам сотрудники экстренных служб. Одного с огнестрельными ранениями доставили в больницу, у другого отобрали пистолет и доставили в отдел полиции.

Как сообщает пресс-служба УВО войск нацгвардии РФ по Петербургу и Ленобласти, жильцов дома 6 по улице Котельникова в начале второго ночи 9 марта разбудили звуки выстрелов и крики под окнами. Прибывшие по вызову сотрудники Росгвардии задержали на месте 42-летнего мужчину, который во время ссоры дважды выстрелил из травматического пистолета «Оса» в 18-летнего парня.

Проводится проверка, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.