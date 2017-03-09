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09.03.2017 15:44

В Петербурге уличный конфликт закончился стрельбой

Поссорившихся в Приморском районе петербуржцев развезли по сторонам сотрудники экстренных служб. Одного с огнестрельными ранениями доставили в больницу, у другого отобрали пистолет и доставили в отдел полиции.

Как сообщает пресс-служба УВО войск нацгвардии РФ по Петербургу и Ленобласти, жильцов дома 6 по улице Котельникова в начале второго ночи 9 марта разбудили звуки выстрелов и крики под окнами. Прибывшие по вызову сотрудники Росгвардии задержали на месте 42-летнего мужчину, который во время ссоры дважды выстрелил из травматического пистолета «Оса» в 18-летнего парня.

Проводится проверка, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.


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