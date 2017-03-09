Сбегая от ГИБДД, петербуржец наездил на стопку протоколов о нарушении ПДД

Вечером 8 марта сотрудники ГИБДД в Петербурге вынуждены были преследовать Ford Focus. Водитель иномарки нарушил правила на Московском проспекте на глазах инспекторов и не стал останавливаться. Потом последовательно выезжал на встречную полосу и проезжал на красный. И так 10 раз.

Остановили нарушителя только на Варшавской улице. В багажнике нашли знаки иномарки, дважды скрывавшейся с места ДТП. В конце концов в отношении 26-летнего шофера «Форда» составили 11-й протокол — мужчина отказался проходить освидетельствование.

Подробности и видеозапись погони – на «Водителе Петербурга».