Следствие выясняет, как 20-летняя петербурженка отравилась угарным газом в квартире

Обстоятельства гибели жительницы Петербурга и отравления ее бабушки угарным газом следователи будут выяснять в рамках уголовного дела по статье «причинение смерти по неосторожности».

Как сообщает Следственный комитет Петербурга 9 марта, экспертиза показала, что в крови 20-летней девушки содержание угарного газа составило 67%, что и стало для нее фатальным. Обстоятельства трагедии пока неизвестны.

Напомним, тело погибшей было обнаружено в одном из домов по улице Рашетова вечером 25 февраля. Девушка лежала в ванной комнате под газовой колонкой. В соседнем помещении без сознания лежала пожилая женщина, которая до сих пор в тяжелом состоянии находится в больнице.