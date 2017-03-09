СКР: На подъезде к Новым Крестам украли 77 % от суммы контракта

Первое уголовное дело возбуждено утром, 9 марта 2017 года, по строительству Новых Крестов. Это подтверждает информацию «Фонтанки» о том, что начальник Следственного комитета Петербурга, Александр Клаус, дал команду срочно поднять все материалы по этому федеральному объекту.

Разумеется, скорость вызвана убийством отвечающего за объект подполковника Чернова, за которое арестован заместитель регионального УФСИН по капитальному строительству, полковник Мойсеенко. В этом деле виден масштаб – по версии следствия, из 15 миллионов похитили 12 миллионов. «Фонтанка» перевела подозрения в проценты.

По нашим данным, утром 9 марта следователем первого отдела (преступления против госвласти в сфере экономики) второго управления Следственного комитета Петербурга было возбуждено первое уголовное дело по строительству Новых Крестов. По данным «Фонтанки», дело возбуждено по классической части четвертой статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» в отношении пока не установленных лиц из числа сотрудников Федерального государственного унитарного предприятия «Управление строительства по Северо-Западному федеральному округу Федеральной службы исполнения наказания».

Как стало известно «Фонтанке», после убийства подполковника УФСИН Чернова, отвечающего за строительство Новых Крестов, и ареста по подозрению в подстрекательстве этого преступления замначальника УФСИН по капитальному строительству, полковника Мойсеенко, начальник СК Петербурга Александр Клаус дал указания поднять все перспективные материалы, связанные со стройкой нового следственного изолятора. Так, уже 7 марта, в день смерти в госпитале подполковника Чернова, начальником первого отдела второго управления Александром Осипкиным были ему представлены материалы, поступившие за пару недель до покушения на Чернова как раз из отдела собственной безопасности Управления ФСИН по Петербургу и Ленобласти.

Здесь важно напомнить, что, как ранее отмечала «Фонтанка», по версии следствия, подтвержденной уже показаниями арестованных, фигуранты опасались именно возбуждения уголовных дел по строительству Новых Крестов.

Также наше издание сегодня опубликовало материал о том, что подполковник Чернов записывал все свои беседы по поводу стройки со своим непосредственным начальником, полковником Мойсеенко.

«Фонтанка» также осведомлена о том, что подполковник Чернов успел пообщаться по поводу нарушений с оперативниками Главного управления собственной безопасности ФСИН России.

Согласно нашей информации, в материалах этого уголовного дела исследуется, как в конце августа 2016 года между региональным УФСИН и ФГУП «Управление строительства по СЗФО ФСИН» был заключен контракт на обустройство подъезда автомобильного транспорта к Новым Крестам. Сумма контракта – 15 863 910 рублей. Работы должны были быть сданы к 1 декабря 2016 года.

В результате, по версии следствия, неустановленные лица от имени ФГУП ФСИН представили в Управление ФСИН по Петербургу и Ленобласти липовые акты выполненных работ и их приемок, после чего им была переведена оставшаяся от 30-процентного аванса сумма по контракту.

Судя по всему, об этом также сообщил в собственную безопасность подполковник Чернов, после чего оперативники УФСИН, начиная с февраля этого года, проверяли качество выполненных работ и пришли к выводу, что они оказались не выполнены на сумму 12 228 216 рублей. Что, собственно, и подтвердил Следственный комитет Петербурга, возбудив 9 марта по данному факту уголовное дело. Если перевести эти цифры в проценты, то получается, что чуть более 77 процентов от суммы контракта было заплачено за "воздух".