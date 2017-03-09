«Дочка» Кировского завода пытается отбиться от выплаты долга «Ленэнерго» через суд

ЗАО «Киров ТЭК», которое снабжает энергоресурсами потребителей на территории ОАО «Кировский завод», подало апелляцию на решение суда о выплате почти 60 млн долга в отношении «Ленэнерго». Общая сумма задолженности приближается к полумиллиарду.

Информация об апелляции появилась 9 марта на сайте арбитража. Ранее суд принял решение о взыскании почти 60 млн рублей с «Киров ТЭК». Как рассказали «Фонтанке» в «Ленэнерго», долговые тяжбы длятся уже продолжительное время; кроме того, ведутся переговоры о погашении недоимок в рамках мировых соглашений. Общая задолженность превышает 400 млн рублей, однако «Ленэнерго» не принимало решений об отключении потребителя.

Не исключено, что именно эти разбирательства вызвали некоторые изменения на Кировском заводе. Электросетевое хозяйство предприятия передали в пользование ЗАО «Энергосбытовая компания Кировского завода». Это сбытовая компания, у нее также есть долги перед «Ленэнерго» в размере 90 млн рублей.