Песков переадресовал Киеву вопрос о поставках оружия в Донбасс

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «Киеву виднее», где достают вооружение ополченцы на территории Донбасса, передает РИА «Новости». Так он прокомментировал слушания по искам Украины к России в Международном суде ООН в Гааге.

«Первое: Россия не является участником этого кризиса, это внутриукраинский кризис, Россия никогда не была участницей боевых действий на юго-востоке Украины. Второе: Киеву виднее, откуда могут доставать оружие представители Донбасса, и где это оружие, собственно, складировалось, в каких локациях накануне начала, по сути, гражданской войны», — сказал он (цитата по "РИА Новости").

Отвечая на вопрос о том, признает ли российская сторона решение Международного суда ООН вне зависимости от его результата, Песков сказал, что Россия не была бы участником разбирательства по данному вопросу, если бы не признавала его решение.

Украина в суде ООН обвинила Россию в поддержке терроризма. Согласно формулировкам поданных исков, в Международном суде ООН в Гааге Киев добивается прекращения поставок оружия в Донбасс и этнической дискриминации жителей Крыма. Свои аргументы украинская сторона представила 6 и 8 марта. Представители России парировали 7 марта и должны также ответить сегодня, 9 марта.

Украинскую делегацию возглавляет замглавы украинского министерства иностранных дел Елена Зеркаль. В ходе своего выступления на заседании в понедельник она заявила, что «Российская Федерация нарушила международное право и злоупотребляет правами человека, предоставляя помощь незаконным вооруженным формированиям на территории Украины и в оккупированном Крыму». Дипломат также считает, что «Украина сталкивается с такими действиями уже три года». «Ранее Россия отвергала такие свои действия, что послужило причиной обращения украинской стороны в Международный суд ООН», — отметила Зеркаль.