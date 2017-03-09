Феминистки попали в Кремль с помощью Photoshop

Подлог фотографии с акции движения феминисток на территории Московского Кремля признала одна из активисток 9 марта на своей странице в Facebook. Девушки «вставили» свое изображение на фотографию Угловой Арсенальной башни.

Активистка Катрин Ненашева написала в социальной сети, что ей «больно за российский арт-активизм», так как фотография с башни оказалась смонтирована в графическом редакторе.

«Я считаю абсолютно непрофессиональным и недопустимым такой подход к работе, во всяком случае, если использование фотошопа никак не концептуализировано изначально», – добавила феминистка.

Напомним, в Международный женский день феминистки провели в Москве ряд акций, выйдя на улицу с плакатами «Женщину — в президенты», «Нас большинство», «Вся власть — женщинам» и другими. На «нарисованной» фотографии с Арсенальной башни девушки держали плакат «Национальная идея — феминизм», однако после ее появления в интернете многие засомневались в реальности снимка. Проникновение на территорию Кремля феминисток также опровергли в ФСО.