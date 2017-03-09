На 8-ю Советскую к делящим автосервис съехались машины полиции

Делёж автосервиса вызвал скопление полиции на небольшой улице в центре Петербурга днем 9 марта.

Как сообщили очевидцы, небывалое количество ведомственных автомобилей (называли едва ли не тридцать) у дома №4 по 8-й Советской увидели в районе 14:30. Корреспондент «Фонтанки» с места событий сообщил, что более семи машин полиции собрались, судя по всему, из-за забора, часть которого кто-то поставил на территории автосервиса. Происходящее выглядит как конфликт собственников, где каждая из сторон считает себя владельцем спорной территории.

«Какие-то люди с документами приехали свою территорию огораживать. Пока не ясно, что именно происходит: все что-то знают, но стесняются сказать», – добавил корреспондент.

Находящийся на месте начальник Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Алексей Смяцкий лаконично отправил не поделивших автосервис граждан разбираться в суде.