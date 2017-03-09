Прокуратура попросила приговорить участника теракта на Дубровке к 23 годам тюрьмы

Прокуратура запросила 23 года тюремного заключения для Хасана Закаева, обвиняемого в причастности к теракту в театральном центре на Дубровке в 2002 году, передает 9 марта "РИА Новости".

По версии следствия, Закаев доставил в Москву взрывчатку, которую использовали террористы, захватившие заложников во время мюзикла «Норд-Ост». Ему предъявлены обвинения в покушении на убийство, пособничестве терроризму и причастности к захвату заложников, а также в хранении оружия. Он признался только в том, что перевозил оружие, но утверждает, что не знал, кому оно предназначалось.

«По совокупности прошу назначить Закаеву наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сказала представитель обвинения.

Хасан Закаев задержан в конце 2014 года при попытке выехать на Украину из Крыма. Впоследствии ему предъявили обвинение в причастности к теракту на Дубровке. Закаев утверждает, что действительно перевез летом 2001 года в Москву оружие и боеприпасы в бензобаке автомобиля, но не знал, что планируется какой-то теракт. Он утверждает, что перевезти оружие его попросил знакомый Асламбек Хасханов, впоследствии осужденный на 22 года тюрьмы за организацию захвата заложников на мюзикле «Норд-Ост».

Теракт в театральном центре на Дубровке в Москве — один из крупнейших в истории России. В общей сложности погибли 130 заложников.