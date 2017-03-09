5 и 7-21 лоты ЖК «Капитал» аккредитованы «СМП Банком»

Строящиеся 5 и 7-21 лоты жилого комплекса комфорт-класса «Капитал» аккредитованы СМП Банком по программам «Новостройка» и «Ипотека по двум документа». Срок сдачи 5 лота – 2 квартал 2018 года, 7-21 лота – 4 квартал 2019 года.

По условиям ипотечной программы «Новостройка» минимальная ставка составляет 12% годовых при условии оформления комплексного страхования и первоначального взноса от 50%. Срок кредитования – от 3 до 25 лет. Минимальная сумма кредита – 400 тысяч рублей.

Согласно условиям второй программы «Ипотека по двум документам», минимальная ставка составит 13% годовых. Ставка действует для клиентов, оформляющих комплексное страхование и имеющих первоначальный взнос от 50%. Максимальная сумма кредита – 30 млн рублей.

ЖК «Капитал» строится на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в непосредственной близости от КАД и пешей доступности от станции метро «Улица Дыбенко». Комплекс отличается продуманной внутренней инфраструктурой: в микрорайоне уже работают спортивный комплекс с бассейном и катком, медицинский центр, детский сад, общеобразовательная школа на 1600 учеников.

Напомним, что жилая площадь строящегося 5 лота ЖК «Капитал» составит более 37,5 тысяч кв. метров. В шести разновысотных секциях разместятся 692 квартиры: одно-, двух- и трехкомнатные. Площадь 1-комнатных квартир будет варьироваться от 35,5 до 57,6 кв. метров, 2-комнатных – от 51,7 до 65,2 кв. метров, 3-комнатных – от 70,7 до 83,7 кв. метров.

7-21 лот проекта рассчитан на 69 тысяч кв. метров жилья комфорт-класса. Объект состоит из девяти разновысотных секций: 18, 21, 25 этажей. В комплексе предусмотрено 1205 квартиры: одно-, двух- и трехкомнатные. Площадь однокомнатных квартир будет варьироваться от 36,3 до 55,4 кв. метров, 2-комнатных – от 52,8 до 69,9 кв. метров, 3-комнатных – от 76,6 до 89,4 кв. метров. Новый дом будет включать встроенно-пристроенный детский сад площадью 3,8 тысячи кв. метров, а также 30 встроенных помещений общей площадью около 3,3 тысячи кв. метров.

Справка о компании АО «Строительный трест»