Путин прокомментировал ситуацию с пропагандой суицида в Сети

Создатели сайтов, пропагандирующих самоубийства, являются преступниками, заявил президент РФ Владимир Путин 9 марта на коллегии МВД России.

"В информационной сфере появилась еще одна угроза, о которой я бы хотел сказать отдельно. Это распространение сайтов, пропагандирующих суицид. Преступники – а иначе их не назовешь, можно было бы назвать, если бы не публичное выступление – прежде всего, нацелены на подростковую и молодежную аудиторию, на детей с неокрепшей психикой, находящихся в трудной жизненной ситуации", – сказал глава государства, выступая на расширенной коллегии МВД РФ в четверг.

"В этой связи поддерживаю инициативу депутатов Государственной думы о дополнении законодательства нормой, распространяющей перечень действий, при которых наступает уголовная ответственность за доведение до самоубийства", – сказал Путин.

Президент призвал правоохранительные органы активно пресекать действия хозяев, создателей и администраторов подобных сайтов, назвав их деятельность деструктивной и преступной.