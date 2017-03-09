Шестилетняя девочка погибла в сугробе в Пермском крае

Следователи проводят проверку по факту гибели 6-летней девочки в Юсьвинском районе Пермского края, сообщается на сайте следственного управления СКР по региону в четверг.

По предварительной информации, накануне ребенок выкопал в снегу узкую яму и не смог выбраться из нее. Тело обнаружила мать, оставившая дочку на 15 минут без присмотра.

Причина смерти ребенка будет установлена в ходе назначенной судебно-медицинской экспертизы.