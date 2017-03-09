СПЧ рассмотрит жалобу на стихи Быкова о патриархе Кирилле

Коллегия по жалобам на прессу рассмотрит завтра обращение о публикации стихотворения Дмитрия Быкова, посвященного патриарху Кириллу, сообщается 9 марта на сайте Совета по правам человека при президенте РФ.

"10 марта состоится заседание Общественной коллегии по жалобам на прессу, посвященное жалобе на стихотворение известного российского поэта Дмитрия Быкова в еженедельной газете "Собеседник", – говорится в сообщении.

Произведение Быкова было опубликовано в газете "Собеседник" в августе 2016 года после вручения патриарху членского билета Российского географического общества. Как сообщил Коллегии главный редактор "Собеседника", этот факт показался редакции любопытным и поэту предложили на его основе написать стихотворение для рубрики, где "традиционно представляются его оценочные суждения о необычных действиях известных людей".

"По мнению заявителя жалобы, творение Быкова имеет слабое отношение к информационному поводу, содержит несколько некорректных и неуместных сравнений и в целом вызывает раздражение граждан и поддерживает враждебный настрой по отношению к церкви и к самой личности Патриарха Кирилла", – сообщили в СПЧ.