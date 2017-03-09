Голос убитого подполковника слышит ФСБ

Найдены аудиоархивы убитого подполковника Чернова. На Лубянке приказали разобрать их по буквам. Так, взяв подозреваемых, полиция передала эстафету ФСБ. Теперь Новыми Крестами займется генерал Клаус.

В изъятом после покушения на подполковника УФСИН Николая Чернова его мобильном телефоне обнаружены аудиозаписи бесед по строительству Новых Крестов. Их расшифровка поручена оперативникам ФСБ. 9 марта они начали и вскоре поднимут акты о приемке тех выполненных работ, о которых убитый говорил с бизнесменами и арестованным полковником Мойсеенко. Следственный комитет Петербурга тоже получил указание пристальней смотреть на масштабный долгострой. Именно поэтому замначальника управления ФСИН и спрятали в «Волшебный дом».

По информации «Фонтанки», после всех неотложных оперативно-следственных мероприятий по расстрелу 2 марта подполковника Чернова, в результате которых на днях были задержаны петербуржец Садыков и заместитель начальника регионального УФСИН Мойсеенко, сотрудники «заказного» отдела Управления уголовного розыска уступили место оперативникам ФСБ, и контрразведчики принялись изучать теневую экономику Новых Крестов.

Напомним, что вечером 2 марта на Колтушском шоссе была обнаружена иномарка, в которой находился раненый начальник отдела по техническому надзору и эксплуатации объектов строительства Новых Крестов Николай Чернов. Неизвестный выпустил в сотрудника обойму из пистолета Макарова. 5 марта были задержаны 63-летний петербуржец Садыков, принимавший активное неформальное участие в стройке, и заместитель начальника регионального УФСИН по капитальному строительству полковник Мойсеенко. 7 марта подполковник Чернов, не приходя в сознание, скончался в Военно-медицинской академии.

По данным «Фонтанки», уже к вечеру в день покушения, 2 марта, когда полиция и Следственный комитет Ленобласти работали на месте происшествия, рабочий кабинет подполковника Чернова в управлении ФСИН на Захарьевской улице и его квартиру в Кудрово обследовали, и изъяли там не только соответствующие рабочие бумаги по строительству Новых Крестов, но и мобильный телефон с диктофоном.

На тот момент уже было ясно, что в устройствах сохранены десятки аудиофайлов, на которых слышен голос Чернова и его собеседников. Но тогда все силы были брошены на раскрытие покушения. Начиная с 9 марта расшифровкой записей занялись оперативники отдела «М» (контроль над правоохранительными органами) УФСБ по Петербургу и Ленобласти, которым в связи со значимостью события 7 марта поручено заниматься этим руководством центрального аппарата ФСБ РФ.

По информации «Фонтанки», контрразведчики сначала расшифруют разговоры Чернова. На них, по нашей информации, записаны беседы и с ныне арестованным его непосредственным руководителем, полковником Мойсеенко, и с представителями генподрядчика, и с предпринимателями из субподрядных организаций. Как узнала «Фонтанка», часть этих записей касается принятия выполненных работ на строительстве объектов Новых Крестов и подписания соответствующих актов.

«Фонтанка» ранее сообщала о показаниях, что дал арестованный исполнитель Садыков и которые подтвердил арестованный полковник Мойсеенко. Если кратко, то их смысл заключался в том, что последние полгода подполковник Чернов встал на предельно формальную позицию и начал, по мнению подозреваемых, придираться к выполненным работам, отказываясь подписывать акты. При этом его уговаривали и, судя по всему, по-разному. А теперь понятно, что он это все записывал и даже вел записи со служебных совещаний. По версии следствия, устраняли подполковника Чернова как раз из-за боязни, что он передаст эту информацию в Главное управление собственной безопасности ФСИН России или ФСБ. Говорят, фигуранты опасались и перспектив возбуждения уголовного дела: вследствие того, что строительство Новых Крестов завязло в бесконечных конфликтах между генподрядчиком и субподрядчиками, сроки ввода объекта постоянно откладываются, а на доведение Новых Крестов до нужного состояния не хватает миллиарда рублей.

Таким образом, процедура работ с аудиозаписями Николая Чернова намечена следующая: расшифровка, детализация тех бесед, которые касаются конкретных актов выполненных работ. Затем изъятие этих актов, повторная проверка выполненных работ. В случае, если оперативники ФСБ найдут признаки хищений, материалы будут выделяться из уголовного дела Следственного комитета Ленобласти и направляться для принятия решения в Следственный комитет Петербурга, так как Новые Кресты строятся на территории города. Также «Фонтанке» известно, что начальник СК Петербурга генерал Клаус уже дал команду руководителю первого отдела второго управления Александру Осипкину (преступления против госвласти в сфере экономики) поднять все имеющиеся материалы не только по Новым Крестам, но и даже по строительству дороги к ним.

В связи с этим понятно, отчего арестованный полковник Мойсеенко помещен в следственный изолятор №3 ФСИН России на Захарьевской улице, более известный как внутренняя тюрьма ФСБ, или, с легкой руки советского актера Георгия Жженова, – «Волшебный дом».

Хотя любой не знакомый с этой историей может быть уверен, что Мойсеенко и сегодня заместитель начальника УФСИН. Ведь на официальном сайте ведомства он еще улыбается в разделе «руководство».

Само же руководство занимается пока организацией похорон, которые планируются на субботу, 11 марта, на Серафимовском кладбище. И вряд ли на следующий день в УФСИН намечен банкет по случаю очередного праздника – Дня сотрудника уголовно-исполнительной системы, который в других регионах отметят в воскресенье, 12 марта.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»