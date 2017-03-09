FIFA не нашла доказательств вины российских футболистов в употреблении допинга

Доказательств вины российских футболистов в употреблении допинга нет. Такое заявление сегодня, 9 марта, в Петербурге сделала генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура.

«Насколько FIFA осведомлена, есть определенные списки игроков, но мы не можем никого обвинять, так как нет ни одного доказательства в докладе Макларена об их вине», – заявила Фатма Самура.

Напомним, в сентябре 2016 стало известно, что в докладе независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена упоминаются 11 скрытых положительных допинг-проб в российском футболе. Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко затем сообщил, что 9 из 11 подозрительных допинг-проб российских футболистов оказались отрицательными. Сообщалось также о специальном расследовании, организованном из-за этого ФИФА.

Представители ФИФА приехали 9 марта в Петербург на торжественные мероприятия, приуроченные к 100 дням до старта Кубка конфедераций.