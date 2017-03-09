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09.03.2017 14:55

Фонд AdVita отметит 15-летие музыкальным фестивалем

Благотворительному фонду AdVita («Ради жизни») – одному из старейших в Петербурге и России – исполняется 15 лет. В свой день рождения фонд приглашает на благотворительный музыкальный фестиваль «Seasons: 5.0», организованный в сотрудничестве с выдающимся петербургским музыкальным коллективом – камерным оркестром «Дивертисмент» под руководством заслуженного артиста России Ильи Иоффа – и Новой сценой Александринского театра. Все собранные средства будут переданы на лечение подопечных фонда – людей с онкологическими диагнозами.

Фестиваль пройдет 1 апреля. С 13.00 до 21.30 зрителей ждет пять концертов, объединенных общей темой времен года. Музыканты исполнят сочинения Антонио Вивальди, Леонида Десятникова, Астора Пьяццолы, Петра Чайковского, Кейко Фуджие. Каждому музыкальному произведению будут предшествовать лекции, на которых о феномене годового цикла в искусстве разных времен и народов расскажут искусствоведы Алексей Лепорк и Марина Козловская, музыкальный критик Артем Варгафтик, антрополог Светлана Адоньева. Один из блоков предварит дискуссия с участием Леонида Десятникова и Ильи Иоффа.

«Мне проект представляется абсолютно космическим. Начать хотя бы с того, что смена времен года есть важная и неотъемлемая часть космической механики. Это понятно. Но: я считаю удачей космического масштаба, что удалось собрать в одном проекте людей такого таланта и интеллекта. Я считаю идеей космического масштаба, что в одном проекте прозвучит такое количество невыразимо прекрасной музыки. Я считаю знаком космического масштаба, что этот проект взяла в свои стены Новая сцена Александринского театра. Мне представляется космически справедливым, что все это будет происходить в моем родном и любимом городе. Мне представляется космически важным, что благодаря фонду АдВита этот проект будет служить благороднейшей цели», – сказал о предстоящем фестивале художественный руководитель камерного оркестра « Дивертисмент» Илья Иофф.

«Музыка, как и благотворительность, обращается и к чувствам, и к разуму, наполняет мир новыми красками, говорит всегда о чем-то очень личном и помогает всегда кому-то очень конкретному. Поэтому мы прекрасно ложимся на два голоса: музыка и adVita – a due voci. И поэтому нам так хорошо вместе. Сердечно благодарим наших старых добрых друзей – оркестр «Дивертисмент» и нашего нового доброго друга – Новую сцену Александринского театр. Мы уверены, что все гости фестиваля получат настоящее наслаждение от прекрасной музыки в исполнении прекрасных музыкантов», – сказал в свою очередь исполнительный директор благотворительного фонда AdVita Павел Гринберг.

По словам заместителя директора ТКК «Александринский» Игоря Троилина, фестиваль «Seasons:5.0» для него и его коллег, это «еще одна возможность просто абстрагироваться от текущих проблем и сиюминутных дел, что-то понять, просто побыть, пусть на короткое время, рядом с теми, кто знает, что надо делать». «Хорошо, что есть конкретные люди в фонде AdVita, которые знают, что надо делать, когда и как», – говорит Игорь Троилин.

С полной программой фестиваля можно ознакомится на сайте www.advitahelp.ru.

О фонде:

Задача фонда AdVita – обеспечить доступ к современной медицине как можно большему количеству людей. Фонд оплачивает современные и эффективные лекарства, обследования, операции, протезы, лучевую терапию, поиск донора костного мозга в международном регистре, расходные материалы и оборудование для больниц, обучение врачей; оказывает социальную, материальную и психологическую поддержку пациентам; развивает волонтерство и донорство крови и костного мозга. Помощь фонда AdVita получает около тысячи пациентов в год и 12 петербургских больниц, три из которых – федеральные и принимают пациентов со всей страны.


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