Гергиев пропустил свою презентацию в качестве посла ЧМ-2018 из-за болезни

Вопреки ранее сделанному заявлению, новый посол чемпионата мира по футболу 2018 года не был представлен сегодня, 9 марта, в рамках торжественного мероприятия, посвященного 100 дням до старта Кубка конфедераций на «Санкт-Петербург Арене». Этим послом должен был стать российский дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев, но из-за болезни он пропустил торжество.

«Мы относимся с большим сожалением к тому, что этого не произошло. Валерий Гергиев заболел. Вчера и сегодня мы с ним разговаривали. Он очень хотел приехать, но по состоянию здоровья не смог. Мы перенесли церемонию на иную дату, которую объявим позже. Его назначение неизбежно. Валерий Абисалович был с нами на нашей презентации ЧМ-2018, когда мы только подавали заявку. Он оказывал всевозможное содействие. В целом, он большой друг футбола», – заявил Алексей Сорокин, генеральный директор оргкомитета по подготовке и проведению ЧМ-2018.