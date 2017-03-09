В Петербурге школа умолчала о фатальном увлечении ученицы

Руководство одной из школ Петроградского района Петербурга проинформировали об опасных увлечениях ученицы: фотографиях и поведении, характерном для желающих уйти из жизни. Почему школа проигнорировала угрозу, разбирается прокуратура.

Как сообщила 9 марта пресс-служба ведомства, в учебное заведение обратился гражданин, который попросил учителей обратить внимание на состояние одной из школьниц. По его информации, девочка могла расстаться с жизнью.

По закону, школы не имеют права оставлять детей в социально опасном положении: руководство должно выявлять таких учеников и принимать меры.

Прокуратура совместно с сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних УМВД России по Петроградскому району в результате проверки выяснила, что школа не только замолчала опасную информацию, но и сотрудники учебного заведения в ситуации предпочли не разбираться.

Представление об устранении нарушений закона, адресованное главе администрации района, находится на рассмотрении.

Напомним, впервые о так называемых «группах смерти» весной 2016 года написала «Новая газета». Среди подростков стали популярны закрытые группы, администратор которых выдает список заданий, последнее из которых прерывает их жизни. Правоохранительные органы арестовали одного из администраторов этих групп — Филиппа Будейкина по прозвищу Лис. Сейчас ему вменяется лишь два подобных эпизода, так как подростки удаляют переписку, и установить фактического виновного не представляется возможным.