Нефть вновь резко дешевеет

Цена на баррель нефти Brent 9 марта вновь сильно снизилась: сейчас баррель стоит 51,81 доллара (на закрытии вчерашних торгов – 53, 16 доллара), подешевев со вчерашнего дня на 3%.

Напомним, 8 марта свежая статистика от Министерства энергетики США отправила рынок нефти в крутое пике: на фоне данных, показавших рост избытка нефти в Штатах и новое увеличение сланцевой добычи, стоимость основных эталонных сортов "черного золота" рухнула почти на 4%. Обвал опустил котировки до минимальных значений с середины января 2017-го. В честности, нефть Brent резко упала ниже отметок 55 и 54 доллара за баррель.