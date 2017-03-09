Куда не доехал вице-спикер ЗакСа Петербурга

Обвиняемый в гибели Павла Солтана изложил альтернативную версию ДТП, будто бы парламентарий вылетел на встречную полосу. “Он любил скорость”, - признались родственники вице-спикера.

Всеволожский суд 9 марта начал рассматривать дело петербуржца Дмитрия Изотова, которого следствие назвало виновником столкновения с вице-спикером петербургского ЗакСа. Ключевой вопрос – ехал вице-спикер петербургского ЗакСа Павел Солтан в Петербург или за грибами. Его родственники оценили потерю в 7 млн рублей.

Выборгское шоссе южнее развязки с трассой «Скандинавия» имеет небольшой изгиб. Автомобильный поток в Петербург поворачивает влево. Встречный находится на внутреннем радиусе и при превышении скорости рискует вылететь на чужую полосу.

место аварии Фото: скриншот страницы сервиса Яндекс.Карты

Вечером 14 августа на изгибе столкнулись «Тойота Версо» Павла Солтана и «Мерседес» Дмитрия Изотова. Вице-спикер погиб сразу, его жена Светлана скончалась через несколько часов в НИИ Джанелидзе. Дочь Анастасия серьезно травмировалась (позже погибла, выпав из окна). В «Мерседесе» тяжелые повреждения получили жена Изотова и его десятимесячный ребенок.

Водителем на внутреннем радиусе следствие назвало Изотова. Ему предьявлено обвинение в нарушении ПДД с двумя погибшими и тремя травмированными. Санкция – до семи лет лишения свободы. Сегодня в суд он пришел с альтернативной версией, но первой слово предоставил супруге Людмиле.

Женщина вспомнила, что воскресный день 14 августа семья провела в IKEA, закупала мебельный инвентарь для защиты ребенка. Около пяти вечера супруги поехали по Выборгскому шоссе в свое Первомайское и перед развязкой со «Скандинавией» вспомнили, что забыли купить перегородку для лестницы, ведущей на второй этаж двухуровневой квартиры. Развернулись в сторону Петербурга, и недалеко от развязки, на том самом изгибе, в них влетел автомобиль.

Так Людмила, минутами ранее под подпись предупрежденная об уголовной ответственности за ложные показания, перевернула версию обвинения. Ведь прокуратура настаивает, что именно Солтан ехал в Петербург после грибов, а на внутреннем радиусе свою машину не удержал Изотов.

Сразу после аварии в Сети очевидцы оставляли комментарии, подтверждавшие версию Изотова о движении в сторону Петербурга.

Обвиняемый по делу о ДТП Дмитрий Изотов Фото: Александр Ермаков

Родственники Павла Солтана аварию не видели, но представление имеют. Брат вице-спикера Александр уверен, что его родственник возвращался с грибов. Он вспомнил, как ему по телефону объяснили суть аварии:

«Какой-то идиот выехал на встречку, – сказал Александр и дополнил, кивнув на подсудимого: «Там был изгиб, а он прямо поехал, этот товарищ».

Моральные страдания брат парламентария оценил в 1 млн рублей. Приемная дочь погибшего Вероника – в 6 млн. В сумме учтены не только невосполнимая потеря, но и принципы Изотова – не признает вину, бросает тень на Павла Солтана, далек от раскаяния.

«Нам не надо крови, но с учетом того, как подсудимый ведет себя, не желая сказать правду, прошу наказать строго, – добавил Александр. – Поведение Изотова усиливает моральные переживания».

У брата уточнили, каким Павел Солтан был водителем. Известно, что в молодости тот попал под поезд, вместо рук – протезы, но водительский стаж богатый.

– Любил быструю езду, – признал Александр.

– Скоростной режим нарушал? – спросила судья Наталья Иванова.

– Да, но не чаще, чем я и мы все.

Последнее исполнительное производство в отношении Павла Солтана приставы возбудили уже посмертно, за превышение скорости в июне 2016-го. В декабре оно было прекращено за невозможностью взыскать долг.

По делу Изотова планируется допросить еще девятнадцать свидетелей.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»