Гаражники Малой Бухарестской не пустили на свою территорию «Строительный трест»

Владельцы гаражей на Малой Бухарестской улице Петербурга отказались пускать на свою территорию представителей компании «Строительный трест». Застройщик пытается провести инженерные изыскания для застройки территории жильем.

Как сообщил «Фонтанке» врио председателя кооператива «ПО-3» Фикрет Ализаде, около 10 утра 9 марта на Малую Бухарестскую, 12, приехала делегация из десятка представителей «Строительного треста». В том числе — генеральный директор компании Евгений Резвов. Они попытались убедить гаражников допустить на территорию технику для проведения изыскательских работ. На месте 2,1 тысячи гаражей компания намерена возвести жилой комплекс.

«Противостояние длилось час-полтора. За это время подошло еще 30-40 владельцев гаражей», – рассказал Фикрет Ализаде. Строителей на территорию кооператива так и не пустили.

Владельцы гаражей не намерены сдавать территорию до завершения всех судов, добавил Фикрет Ализаде, – сейчас параллельно идет несколько разбирательств. Во Фрунзенский районный суд подано 5 исков о признании права собственности на бетонные гаражи. В городском суде рассматривается заявление владельцев гаражей о признании права собственности на гаражи и землю. «Мы используем гаражи с 1974 года. И мы имели преимущественное право аренды и выкупа этой территории», – говорят автовладельцы. Кроме того, гаражники оспаривают решение о своем выселении в арбитраже.

Участок в 7,5 га на Малой Бухарестской улице был передан в 2016 году компании «СтройТрестГалант-2», связанной с застройщиком «Строительный трест». Взамен девелопер отказался от застройки велотрека на проспекте Тореза, 112. Смольный был вынужден остановить строительство из-за протестов местных жителей.