ВЦИОМ: Россияне не любят безналичный расчёт

Жители России не хотят платить за услуги и товары по безналичному расчёту, предпочитая держать в руках живые деньги.

Результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения, опубликованные 9 марта, показали, что исключительно банковскими картами пользуется лишь 1% населения России, а среди опрошенных в Москве и Петербурге таких людей вообще нет. Большинство — 32 процента – вообще не пользуются картами и расплачиваются только наличными. 27% иногда используют карты, 26% платят и тем и другим в равной степени и 14% преимущественно платят картой, но и реальные деньги иногда в руках все-таки держат.

Предложение ввести запрет на расчёт наличными при совершении дорогостоящих покупок оценили положительно только 17% опрошенных. Они считают, что подобная инициатива уменьшит криминал и помешает уклоняться от налогов. Однако подавляющее большинство идею не оценили — 80% уверены, что такие меры ущемят их права.

При этом количество несогласных несколько уменьшилось, когда социологи назвали конкретные суммы. Если бы за покупки дороже 50 тысяч рублей можно было расплачиваться только картой, это бы не устроило 56% опрошенных, большинство из которых пользуются обоими видами платежей. Когда респондентам предложили самостоятельно назвать сумму исключительно для безналичных платежей, то среднее её значение составило 100 тысяч рублей.

В опросе участвовали 1200 человек.