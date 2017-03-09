Генсек FIFA в Петербурге: У России не будут забирать чемпионат мира

У России не будут забирать чемпионат мира по футболу. Об этом сегодня, 9 марта, в Петербурге заявила генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура.

«У нас нет ни одной причины забирать ни чемпионат мира, ни Кубок конфедераций у России. Сегодняшние мероприятия, посвященные 100 дням до КК-2017, только подтвердили, что Россия готова провести один из лучших чемпионатов мира в истории. Мы стараемся минимизировать возможность любого бойкота», – подчеркнула Фатма Самура.

Отметим, что ранее неоднократно поступали сообщения о возможности бойкота чемпионата мира 2018 года. Среди стран, которые могли принять участие в бойкоте, назывались Англия, США, Украина. Однако в сентябре 2016 пресс-атташе сборной Украины Александр Гливинский сообщил, что, по его сведениям, эта информация не соответствует действительности.