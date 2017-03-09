"Элитный" алкоголь разливали на ферме в Новосергиевке

На территории промзоны во Всеволожском районе сотрудники полиции изъяли около 10 тысяч литров спиртосодержащей продукции.

Как в четверг, 9 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, полицией в складском помещении бывшей фермы, расположенной в деревне Новосергиевке, обнаружено 964 коробки, в которых находилась якобы элитная алкогольная продукция 13 различных наименований, маркированная специальными марками с признаками контрафактности.

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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