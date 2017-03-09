Обвал нефти, ослабевающий рубль и новая волна валютных кредитов

09.03.2017 14:04

На фоне стремительно дешевеющей нефти стоимость доллара увеличивается, а рубль дешевеет. Между тем в ряде российских регионов в разы выросло количество займов в иностранных деньгах. Как связаны между собой все эти события и чего ждать от валютных рынков в ближайшей перспективе, узнаем в эфире [Фонтанки.Офис].

Почему россияне на фоне падения цен на нефть и роста стоимости доллара вновь активно берут кредиты в валюте объясняют замгендиректора компании "Финам" Ярослав Кабаков и главный аналитик «ВТБ24» Станислав Клещев:

Также на связь со студией интернет-канала [Фонтанка.Офис] вышли кандидат экономических наук, доцент СПбГУ Вадим Капусткин и экономический обозреватель "Росбалта" Сергей Шелин:

Аудиоподкаст всего эфира: