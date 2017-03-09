Белоруссия отложила сборы с «тунеядцев» после акций протеста

Введение сбора с неработающего населения Белоруссии отложили на год. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко, передает «Белта».

Президентский декрет, вводящий дополнительные сборы, отменяться не будет, подчеркнул Лукашенко.

В феврале в Минске прошел «Марш рассерженных белорусов», во время которого участники потребовали отменить введение сборов. Они пообещали, что если декрет не будет отменен в течение месяца, то 25 марта марш повторится.

Александр Лукашенко подписал декрет «О предупреждении социального иждивенчества» в апреле 2015 года. Указ подразумевает, что постоянно проживающие на территории страны граждане Белоруссии, иностранцы и лица без гражданства, которые не платят налоги, должны ежегодно оплачивать сбор, который составит примерно $250.