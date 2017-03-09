Блогеры обвинили феминисток в фотошопе "захвата Кремля"

Петербургских и московских феминисток обвинили в подлоге: 9 марта блогеры нашли сведения о фотошопе на фотографии с акции, якобы проведенной в Международный женский день на башне Кремля.

О том, что фотография имеет ряд несоответствий, сообщил фотограф Давид Френкель. «Ореол вокруг левой девушки странный, там есть два контрастных участка — отсвет от файера и тень от девушки, если бы ореол был от них, то там была бы граница в месте перехода яркого к темному. Кроме того, в exif у фото дата 7 марта», – сообщил он «Фонтанке».

Аналогичные сомнения выразил у себя в блоге Илья Варламов. «Меня удивило, что есть только две фотографии того, как девушки стоят на башне с плакатом. Вокруг много туристов и просто прохожих. Как думаете, неужели никто бы не снял на телефон или видео, как они забрались на башню? Не верю. Сняли бы. Да и посмотрите на людей, никто не обращает внимания на девушек, забравшихся на башню», – написал он.

Напомним, накануне 8 марта активистки сообщили об акции, проведенной на территории Кремля. В частности, они выложили фотографию одной из башен, на которой стоят девушки с растяжкой «Национальная идея — феминизм» и держат файеры.

На месте присутствовали журналисты «Новой газеты», в материале на сайте СМИ журналист Елена Костюченко также сообщила, что судьба девушек, вывесивших баннер на Угловой Арсенальной башне Кремля, ей неизвестна.