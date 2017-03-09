В Петербурге участникам этнической группировки вменили убийство 14-летней давности

Следственный комитет Петербурга завершил расследование стрельбы в кафе Ярославля, где после десяти выстрелов один посетитель оказался в больнице, а второй погиб. Спустя 14 лет возможных исполнителей, за плечами которых не одно заказное убийство, будут судить снова.

Как сообщили 9 марта в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу, дело касается событий 2003 года, которые произошли в одном из кафе Ярославля. По данным следствия, местный криминальный авторитет Хокмурад Аллахвердиев в апреле 2003 года обратился к Мураду Мамедову с предложением за 16 тысяч долларов (около 500 тысяч рублей на тот момент) ликвидировать занимающихся торговлей соотечественников из Азербайджана. Мамедов для этого «выписал» из Петербурга двоих членов своей банды: Адалета Амрахова и Эльнура Гафарова, которым, полагают следователи, заказчик передал самодельный пистолет с глушителем, патроны и необходимые сведения о жертвах.

По версии следствия, 19 апреля исполнители пришли в кафе в доме №17 по улице Калинина, присмотрели пути отхода, удостоверились, что обе жертвы на месте, после чего Амрахов выстрелил больше десяти раз. При этом заказ он выполнить не смог: одна из жертв выжила, но это, как считают следователи, не помешало получить исполнителям деньги от Мамедова.

Амрахов, бывший подполковник Вооруженных сил России, в 2012 году приговорен к 24 годам лишения свободы. Он в компании еще троих соотечественников входил в состоящую из уроженцев Азербайджана банду, которая с 2003 по 2009 совершала убийства и другие тяжкие преступления на территории Северо-Запада. Фамилии Мамедова и Амрахова также связаны с переделом ресторанного бизнеса азербайджанской кухни в Петербурге в 2012 году.

Мамедов числится в розыске. Ярославский авторитет убит еще в 2007-м. Амрахова и Гафарова будет судить военный суд.