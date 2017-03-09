Суд отменил решение по иску руководства «Метростроя» к Связь-банку

Арбитражный суд Северо-Западного округа 9 марта отменил решение нижестоящей инстанции по иску «Метростроя» к Связь-банку. Дело отправлено на повторное рассмотрение.

Как стало известно «Фонтанке», таков итог рассмотрения кассационной жалобы банка на сентябрьское решение Арбитражного суда Петербурга и области и ноябрьское отклонение апелляции в 13-м Арбитражном апелляционном суде.

Наше издание подробно рассказывало о разбирательстве, в котором истцами выступали гендиректор «Метростроя» Вадим Александров и его сын Николай. Изначально кроме Связь-банка в числе ответчиков находился и сам «Метрострой», однако затем, согласно материалам суда, он был переведен в разряд истцов.

В 2013 года «Метрострой» выступил поручителем по займу в 750 млн рублей, который аффилированная с ним компания «Компакт» взяла в Связь-банке. Со стороны «Метростроя» договор поручительства подписали первый замдиректора Владимир Харенков и главный бухгалтер Надежда Зубенко, не получив на это согласие совета директоров. Когда над «Компактом» нависла угроза банкротства, представители семьи Александровых потребовали признать договор поручительства ничтожным. Суд это требование удовлетворил, а Связь-банк подал апелляцию. После того как она не прошла, пришло время кассационной жалобы, которая сегодня и принесла результат.