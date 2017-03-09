На "Санкт-Петербург Арене" представили Кубок конфедераций

Презентация Кубка конфедераций прошла на стадионе «Санкт-Петербург Арена» сегодня, 9 марта, в рамках торжественных мероприятий, приуроченных к 100 дням до старта турнира. Представил его победитель Кубка конфедераций в составе сборной Бразилии Кафу.

«Для меня большая честь привезти сюда сегодня этот кубок, который я выигрывал. Прикоснуться к этому трофею имеет право только тот, кто его выиграл. И я думаю, что та команда, которая выиграет этот турнир, разделит мои эмоции. Это очень сильные эмоции – прикасаться к этому кубку. Понятно, что участие тоже важно, но победить – это нечто особенное», – заявил Кафу.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля в четырех городах: Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани. Главным городом турнира станет именно Петербург, где пройдут матч-открытие и финал.