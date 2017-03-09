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09.03.2017 13:10

ФСО: Феминистки в Кремль не проникали

Феминистки не проникали на охраняемые объекты Кремля 8 марта. Об этом заявили 9 марта в пресс-службе Федеральной службы охраны (ФСО) радиостанции «Говорит Москва».

«На наши охраняемые объекты проникновений не было»,- сообщили в ФСО.

В ведомстве пояснили, что на территории Кремля есть общедоступные зоны, например Александровский сад, но отказались ответить на вопрос, является ли Угловая Арсенальная башня общедоступной. «Не было туда никаких проникновений», – заверили в ведомстве.

8 марта активисты вывесили плакат с надписью «Национальная идея – феминизм» на Угловой Арсенальной башне Кремля, другие феминистки стояли с плакатами «Нас большинство», «Женщину – в президенты». Во время акции были задержаны семь человек, в том числе журналисты «Новой газеты». Позднее всех задержанных отпустили без составления протоколов о нарушении.

Одна из участниц акции позднее 9 марта рассказала TJournal, что активистки зашли на территорию Кремля с экскурсией, купив билеты с другими туристами. Плакаты с лозунгами они спрятали под одеждой. Собеседница издания не уточнила, как активисты попали на башню.

Источник: Republic


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