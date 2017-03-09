Связанный с делом Чудновец вожатый пожалуется в Верховный суд

Вожатый из детского лагеря «Красные орлы» Данил Безбородов подаст кассационную жалобу в коллегию по уголовным делам Верховного суда. Как следует из документа, копия которого есть в распоряжении РБК, Безбородов просит отменить приговор в отношении него и прекратить уголовное преследование, поскольку суды первой и апелляционной инстанции допустили существенные нарушения закона, исказившие «саму суть правосудия».

Безбородов был осужден в июне 2016 года решением Катайского районного суда на три года лишения свободы по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК). В сентябре Курганский областной суд заменил Безбородову воспитательную колонию колонией общего режима. Вместе с ним к шести годам лишения свободы была приговорена воспитательница Татьяна Куршева: ей добавили обвинение по статьям «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» (п. «в» ч. 2 ст. 242.2 и ст. 156 УК).

Безбородов и Куршева, по версии следствия, ввели несовершеннолетнему мальчику, находившемуся в лагере, карандаш в задний проход. Куршева также сняла это на камеру телефона. Позднее за репост этой видеозаписи в социальной сети «ВКонтакте» была осуждена воспитательница детского сада Евгения Чудновец. После вмешательства Верховного суда и Генпрокуратуры Чудновец вышла на свободу.