Родители попросили Путина не закрывать три музыкальные школы в Москве

Родители учащихся трех музыкальных школ обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой предотвратить их ликвидацию из-за строительства на этом месте нового здания для спортивной школы №29 («Хамовники»), специализирующейся на акробатическом рок-н-ролле. Соответствующее обращение размещено на платформе для онлайн-петиций.

На месте здания по адресу: Москва, Трехгорный вал, дом 2/4, строение 1, в котором в настоящее время размещены сразу три музыкальных учебных учреждения — Государственное училище духового искусства (ГУДИ), детская музыкальная школа им. Блажевича и хоровая школа им. Чеснокова, планируют построить новый комплекс для государственной спортивной школы №29 «Хамовники».

В петиции отмечается, что снос здания ​ и закрытие находящихся в нем музыкальных образовательных учреждений «оставит без музыкального образования около 1000 детей и студентов».

Автор петиции, сын основателя ГУДИ Ренат Гехт, сообщил РБК, что подал соответствующие обращения в аппарат и в приемную президента России, а также руководителю департамента культуры города Москвы Александру Кибовскому, начальнику управления образования столичного департамента культуры Андрею Трофимову, руководителю комитета Госдумы по культуре Станиславу Говорухину и в Общественную палату России.

«Пока ответ был из мэрии и из аппарата президента о том, что они спустили вниз эти письма, то есть тем, на кого я, собственно, жалуюсь», — отметил Гехт. По его словам, власти Москвы запретили администрации ГУДИ давать какую-либо оценку данной ситуации и общаться со СМИ. Такое положение вещей Гехт охарактеризовал фразой: «Мы вас топим, а вы не кричите, не дергайтесь». «Они (сотрудники ГУДИ. — РБК) переживают, видимо, за свои места. У них еще какие-то надежды есть — видимо, обещают что-то», — предположил он.

В комиссии по культуре Общественной палаты России никаких обращений от имени Рената Гехта о судьбе музыкальных школ «не зарегистрировано», заявил РБК секретарь комиссии Федор Ниточкин.

Станислав Говорухин, отвечая на вопрос РБК, поступало ли обращение в Госдуму, сказал: «Я об этом ничего не слышал, не читал».

По словам Гехта, рассылка обращений не последняя мера, на которую готовы пойти протестующие. Отвечая на вопрос РБК о планируемых акциях в поддержку ГУДИ и музыкальных школ, Гехт сообщил: «У нас очень много музыкантов откликнулось, которые хотят поучаствовать в концерте в защиту школ». По его словам, пока не решен вопрос с местом проведения такого концерта. В частности, рассматривается Большой зал Московской консерватории. Он отметил также, что музыканты также планируют проводить флешмобы в поддержку училища.