«Про человека» - так называется выставка в галерее «Сарай» Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме. Это рисунки Алексея Слащёва, который посещал Арт-студию Благотворительной общественной организации «Перспективы» с самых первых дней ее существования. Его работы отличает выраженная индивидуальная манера, для которой характерны яркие цвета, пестрая лоскутная раскраска, линейные контуры и белый фон.

Алексей умер 1 октября 2016-го, ему был 41 год. Он жил в психоневрологическом интернате №3 в Петергофе. И рисовал в Арт-студии «Перспектив» – тонкие линии, насыщенные цвета, яркие гротескные образы. Приходил в студию со словами: «Здрасьте! Вот и я! Художник пришел!».

Наташа Петухова, искусствовед, занимающаяся с ребятами ПНИ №3 в Арт-студии, вспоминает, что Леша не объяснял – что рисует. Не любил и не хотел этих разговоров, просто погружался в процесс: «Меня работы Алексея сильно вдохновляют и привносят светлое ощущение, они всегда выдержаны в цветовом и композиционном смысле».

Выставку в галерее «Сарай» посвятили памяти Алексея. Принесли цветы, поставили под его портретом. Пили чай – он любил пить чай.

До открытия выставки в галерее «Сарай» волонтеры «Перспектив» и сотрудники музея Анны Ахматовой помогли молодым людям подняться в экспозицию, благо, музейная лестница оборудована подъемником, а коляски проходят в створки дверей мемориальной квартиры. Экскурсию вела методист научно-просветительского отдела музея Елена Джумук. В мемориальной столовой музея за столом под абажуром каждый посетитель может сесть, почитать стихи, здесь проходят многочисленные и разнообразные музейные занятия, литературные вечера. Молодые люди из интерната тоже сидели за этим старым столом под абажуром, слушали стихи.

А на вернисаже они говорили об Алексее. О том, что вспоминают его, что не умирает душа, а самой смерти бояться не нужно. И эти слова, которые произносили люди, всю жизнь живущие за высокими стенами забора огромного психоневрологического интерната, люди на инвалидных колясках, приобретали другой, не расхожий, привычный уже нам, а первозданный, настоящий смысл.

«Почему неожиданно приходит смерть? Этого никто не знает. Для меня такая же странность, почему ушел Лёша. Причём люди уходят неожиданно. Я знаю, что смерть никогда не спросишь, как уходил человек, мучился или для него была легкая смеющаяся смерть. Лёша любил всё время пить чай, потом он любил с Димой Чепурновым разговаривать и всё время помогал ему – судно подавал, чай заваривал и многие другие вещи. Потом их неожиданно перевели с третьего на одиннадцатое отделение. Была такая пустота и вакуум – я не знал, кем она заполнится, я в то время сам чуть не оказался на таком же отделении. Я страстно не хотел уходить с третьего отделения. Потому что я в каком-то смысле к нему привык. Но пришло мое возрастное время, когда надо что-то решать, вне стен отделения. Наверное, в душе человек всегда думает о том времени, что он когда-нибудь кончится. И придет время собираться в ту, конечную дорогу, откуда он уже будет смотреть только свысока. Говорят, что после смерти душа человека отделяется от тела и летает в облаках. Так же как сейчас происходит с Лёшей Слащёвым», – размышляет художник Арт-студии и актер театрального проекта «Перспектив» Ильгар Наджафов, человек, тоже живущий в интернате.

Леонид Цой, сотрудник «Перспектив», никогда не забывает, говоря об искусстве художников Арт-студии, сказать о правах людей в интернатах. О праве на дом, праве на частную жизнь, на творчество. Леонид на экскурсии в Фонтанном Доме подметил важную вещь, о которой, в общем, всегда говорят все сотрудники музея – о том, что в тридцатые годы в Южный флигель Шереметевского дворца (Фонтанный Дом, где три десятка лет жила Ахматова) у жильцов были пропуска с фотографиями, дворник их проверял, а также дворник проверял всех, кто шел во флигель. Были пропуска и в сад, но не у всех. У Пунина – был, а у Ахматовой – нет. В экспозиции музея представлен пропуск Анны Ахматовой, где написано лаконично: «жилец».

«Огромные интернаты – это живое наследие сталинских времен, – сказал Леонид. – Мы слышали на экскурсии про пропуск домой, это что-то теперь дикое для нас, а вот для наших художников это совершенно обыденное, у них тоже КПП и пропуска домой, если можно назвать ПНИ домом».

«Перспективы» выражают благодарность заведующей отделом выставок и проектов Жанне Телевицкой за помощь в подготовке выставки «Про человека» в музее. Выставка продлится до 12 марта.

Галина Артеменко