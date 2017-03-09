Вахмистров покинет совет директоров «Группы ЛСР», но останется в холдинге

Александр Вахмистров, председатель совета директоров «Группы ЛСР», не будет баллотироваться в совет директоров группы в июне этого года. Он сохранит за собой должность первого заместитель гендиректора.

Как сообщил «Фонтанке» 9 марта сам Вахмистров, отказ от участия в выборах совета директоров «Группы ЛСР» не означает его отхода от дел.

«Я работаю и продолжу работать первым заместителем генерального директора», – сказал он. И рассмеялся: «Еще непонятно куда, но меня уже провожают».

Ранее «Группа ЛСР» опубликовала список кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию, выдвинутых акционером и основателем холдинга Андреем Молчановым. В перечень вошли сам Андрей Молчанов, зампред совета директоров Дмитрий Гончаров, заместитель гендиректора Василий Кострица, глава московского представительства Ольга Шейкина, первый замгендиректора Евгений Яцышин и советник председателя совета директоров Елена Туманова. Также в новый совет директоров могут войти 3 независимых директора – Алексей Махнев, Виталий Подольский и Александр Присяжнюк.

По итогам 2016 года прибыль «Группы ЛСР» составила 3,6 млрд рублей. Это на треть ниже итогов предыдущего года. Вместе с тем, в январе компания сообщала о росте продаж жилья. В 2016-м она реализовала 680 тысяч кв. м.

Александр Вахмистров работает в «Группе ЛСР» с 2010 года. Он перешел в бизнес с поста вице-губернатора Петербурга. Вахмистров долгое время возглавлял холдинг, занимая пост гендиректора и председателя правления группы. В 2015-м руководство «Группой ЛСР» перешло к Андрею Молчанову, после того, как основатель компании оставил политику и отказался от кресла в Совете Федерации.