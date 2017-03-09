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09.03.2017 12:50

В Петербурге пройдет чемпионат по пауэрлифтингу среди спортсменов с инвалидностью

Чемпионат Санкт-Петербурга по пауэрлифтингу среди спортсменов с инвалидностью пройдет в Северной столице 12 марта. Победители турнира представят город на Чемпионате России, об этом сообщили в Благотворительном фонде в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ».

Пауэрлифтинг (жим штанги) для людей с поражением опорно-двигательного аппарата один из старейших видов спорта. В паралимпийскую программу он был включен в 1964 году на второй по счету летней Паралимпиаде, а вот женщин допустили к соревнованиям только с 2000 года.

На Чемпионате Санкт-Петербурга-2017 встретятся более 30-ти молодых и опытных спортсменов, среди которых члены сборной города, призеры Чемпионата России-2016 Магомед Джамалов, Игорь Смирнов, Марина Бекетова и Ирина Садовникова. Медалисты турнира получат путевку на Чемпионат России-2017, который состоится 2-7 мая в Курске.

Соревнования пройдут в СДЮШОР Московского района по адресу: ул. Костюшко, д. 38. Поддержать атлетов смогут все желающие – вход свободный.


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